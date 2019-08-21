ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в президентский дворец в Хельсинки, где начинаются его переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.

Во двор президентского комплекса Путин прибыл на автомобиле "Аурус". Глава Финляндии поприветствовал российского лидера рукопожатием. Они сделали совместную фотографию. Затем президенты зашли во дворец, где по пути к комнате переговоров Путин задержался в одном из залов, чтобы оставить памятную запись в книге для почетных гостей.

Затем главы государств поднялись на третий этаж дворца, где и начнется их беседа, большая часть которой состоится в закрытом для прессы режиме. По итогам переговоров запланирована совместная пресс-конференция, после чего Путин и Ниинистё на катере отправятся к причалу крепости Свеаборг, где будет организован рабочий обед, в ходе которого президенты продолжат переговоры. При этом финская сторона предусматривает там беседу президентов в формате один на один.

Здание дворца, где проходит встреча, построено в 1820 году как жилое и коммерческое помещение для одной из влиятельных купеческих семей города. В 1837 году муниципалитет выкупил здание и перестроил его под резиденцию для русских царей и членов императорской фамилии, посещавших столицу Великого княжества Финляндского. Внешний облик, внутренняя планировка и часть мебели тех времен сохранились до наших дней благодаря последующим реставрациям. Архитектура дворца выдержана в стиле классицизма и петербургского ампира, общая площадь всех помещений дворца - около 6 тысяч квадратных метров.