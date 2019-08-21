Источник: похитившие россиян в Камеруне пираты дали поговорить с капитаном

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Похитившие восьмерых человек, включая троих российских моряков, с судна "Мармалайта" у берегов Камеруна пираты дали поговорить с капитаном, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.

На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было.

"Был (еще один контакт - ред.). Поговорили с капитаном. Никаких изменений нет", - сказал собеседник агентства. Накануне источник сообщал агентству, что состоялся первый контакт, похитители обещали выходить на связь ежедневно.