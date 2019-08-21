Источник: похитившие россиян в Камеруне пираты дали поговорить с капитаном

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Похитившие восьмерых человек, включая троих российских моряков, с судна "Мармалайта" у берегов Камеруна пираты дали поговорить с капитаном, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было.
"Был (еще один контакт - ред.). Поговорили с капитаном. Никаких изменений нет", - сказал собеседник агентства. Накануне источник сообщал агентству, что состоялся первый контакт, похитители обещали выходить на связь ежедневно.
Собеседник РИА Новости уточнил, что, по его данным, требования похитителей все еще не были озвучены. Также источник сказал, что моряков должен осмотреть врач, в ходе визита доктора состоится передача необходимых лекарств, в том числе для профилактики малярии, а также одежды, будет определено. нуждаются ли моряки в чем-то еще.