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РИА Новости

Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

17:16 21.08.2019 (обновлено: 17:58 21.08.2019)
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, которая находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, четыре раза пережила клиническую смерть, и ее состояние пока не позволяет транспортировать ребенка даже в пределах больницы, сообщил главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов по итогам телемоста с турецкими коллегами.
"Клиническая смерть действительно была четыре раза точно", - сказал он журналистам.
По словам Копылова, сейчас состояние ребенка остается "крайне тяжелым и нестабильным".
"Можно со всей ответственностью сказать – и здесь мы согласимся с турецкими коллегами, - что в настоящий момент транспортировка может только ухудшить состояние. Пока она невозможна даже в пределах стационара, не то что между государствами", - отметил медик.
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Он охарактеризовал нынешнее состояние девочки как "глубокая, можно даже сказать запредельная кома".
Копылов добавил, что сейчас турецкие медики полностью контролируют состояние ребенка и "добились некоторых успехов" по улучшению дыхательной недостаточности. При этом, по его словам, сохраняется "очень выраженный" отек головного мозга и "в крайней степени выраженная сердечная недостаточность". Он выразил надежду на то, что в четверг состояние девочки позволит провести ей такие необходимые обследования как КТ и МРТ.
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Накануне генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришло 7 мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти ребенка в государственную медицинскую клинику города Денизли, где есть реанимационное отделение.
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