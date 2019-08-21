Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, которая находится в реанимации в клинике турецкого города Денизли после несчастного случая в бассейне отеля, четыре раза пережила клиническую смерть, и ее состояние пока не позволяет транспортировать ребенка даже в пределах больницы, сообщил главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов по итогам телемоста с турецкими коллегами.

"Клиническая смерть действительно была четыре раза точно", - сказал он журналистам.

По словам Копылова, сейчас состояние ребенка остается "крайне тяжелым и нестабильным".

"Можно со всей ответственностью сказать – и здесь мы согласимся с турецкими коллегами, - что в настоящий момент транспортировка может только ухудшить состояние. Пока она невозможна даже в пределах стационара, не то что между государствами", - отметил медик.

Он охарактеризовал нынешнее состояние девочки как "глубокая, можно даже сказать запредельная кома".

Копылов добавил, что сейчас турецкие медики полностью контролируют состояние ребенка и "добились некоторых успехов" по улучшению дыхательной недостаточности. При этом, по его словам, сохраняется "очень выраженный" отек головного мозга и "в крайней степени выраженная сердечная недостаточность". Он выразил надежду на то, что в четверг состояние девочки позволит провести ей такие необходимые обследования как КТ и МРТ.

Накануне генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" в Бодруме. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.