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РИА Новости

Зарубежные СМИ врут о Крыме, заявил глава немецкой делегации

17:09 21.08.2019 (обновлено: 17:30 21.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей ПетросянПорт в Севастополе
Порт в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Петросян
Порт в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил, что, приехав в Крым, увидел пропасть между реальной обстановкой и тем, что пишут в западных СМИ.
"Есть огромная пропасть между той официальной информацией, в которой рассказывают о Крыме, и тем, что мы видим собственными глазами и в чем убеждаемся. <…> Они публикуют просто сумасшедшие сообщения, неправдивую информацию", — сказал он на встрече с представителями крымского парламента.
Приезд в Крым Нессениус назвал "знаком симпатии и дружбы" и пообещал, что члены делегации расскажут дома о поездке и впечатлениях от нее.
"Многие люди уже спрашивают, как повторить наш путь", — добавил он.
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Кроме того, глава делегации поблагодарил власти республики за теплый прием.
Представители общественной организации Druschba Global приехали в Крым с ознакомительным визитом. Группа включает 15 человек.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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ГерманияКрымРоссияОбщество
Популярные комментарии
Мы про их вранье знали еще с 2014 года... А что им остается глядя на то, что Крым уплыл из стратегических расчетов США? Теперь им приходится довольствоваться Румынией и Польшей. Кроме злобы у них ни чего нет к России...
21 августа, 19:03
Rog Guka
16312024
"В Декларации о принципах международного права (от 24 октября 1970 года) значится: «В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закреплённого в Уставе ООН, все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять своё экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава»[3]. В этой же Декларации указывается, что способами осуществления права на самоопределение могут быть «создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса»" Любимая всеми троллями Википедия...
21 августа, 17:53
ssidorjan1919
119334-35
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