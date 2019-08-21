Зарубежные СМИ врут о Крыме, заявил глава немецкой делегации

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил, что, приехав в Крым, увидел пропасть между реальной обстановкой и тем, что пишут в западных СМИ.

"Есть огромная пропасть между той официальной информацией, в которой рассказывают о Крыме, и тем, что мы видим собственными глазами и в чем убеждаемся. <…> Они публикуют просто сумасшедшие сообщения, неправдивую информацию", — сказал он на встрече с представителями крымского парламента.

Приезд в Крым Нессениус назвал "знаком симпатии и дружбы" и пообещал, что члены делегации расскажут дома о поездке и впечатлениях от нее.

"Многие люди уже спрашивают, как повторить наш путь", — добавил он.

Кроме того, глава делегации поблагодарил власти республики за теплый прием.

Представители общественной организации Druschba Global приехали в Крым с ознакомительным визитом. Группа включает 15 человек.