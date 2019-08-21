Зарубежные СМИ врут о Крыме, заявил глава немецкой делегации

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил, что, приехав в Крым, увидел пропасть между реальной обстановкой и тем, что пишут в западных СМИ.
"Есть огромная пропасть между той официальной информацией, в которой рассказывают о Крыме, и тем, что мы видим собственными глазами и в чем убеждаемся. <…> Они публикуют просто сумасшедшие сообщения, неправдивую информацию", — сказал он на встрече с представителями крымского парламента.
Приезд в Крым Нессениус назвал "знаком симпатии и дружбы" и пообещал, что члены делегации расскажут дома о поездке и впечатлениях от нее.
"Многие люди уже спрашивают, как повторить наш путь", — добавил он.
Кроме того, глава делегации поблагодарил власти республики за теплый прием.
Представители общественной организации Druschba Global приехали в Крым с ознакомительным визитом. Группа включает 15 человек.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.