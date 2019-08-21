Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T17:06Z
https://ria.ru/20190821/1557750719.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/41/1493724124_0:186:3072:1914_1036x0_80_0_0_e9ec0975e4b1b97082cd6927c995895c.jpg
РИА Новости

Венесуэла открыла посольство в КНДР

17:06 21.08.2019
286
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на гостиницу Рюгён и жилые кварталы Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе
Вид на гостиницу Рюгён и жилые кварталы Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 21 авг - РИА Новости. Венесуэла открыла в среду посольство в КНДР, в Пхеньяне, передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Это произошло только сейчас, несмотря на то, что между двумя странами дипломатические отношения поддерживаются с 1974 года.
Как отмечает северокорейское агентство, в церемонии открытия посольства приняли участие замминистра иностранных дел КНДР Пак Мён Гук, замглавы МИД Венесуэлы по делам Азии, ближнего востока и Океании Рубен Дарио Молина и временный поверенный в делах Венесуэлы Маурисио Андрес Бардинет Тата.
В 2015 году в Каракасе было открыто посольство КНДР.
В ноябре прошлого года тогдашний председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам, формальный глава северокорейского государства, посетил с визитом Венесуэлу и предположительно обсуждал вопрос об открытии посольства этой страны в Пхеньяне.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Хантсман в Кремле
13 августа, 08:00РИА Новости
Американское посольство вновь осиротело
1100001
Обсудить 0
МИД ВенесуэлыВенесуэлаКНДРВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время встречи
Россия и Венесуэла продолжат военно-техническое сотрудничество
РИА
Новости
КНДР
В КНДР заявили, что не заинтересованы в диалоге на фоне военных угроз
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время встречи
Россия всегда будет солидарна с Венесуэлой, заявил Лавров
Испытания ракет в КНДР
В Японии допустили, что КНДР смогла создать уменьшенную атомную боеголовку
Лента
новостей
Виды Берлина
В Берлине приветствуют все форматы диалога по урегулированию в Сирии
Йемен
Власти Йемена попросили президента исключить ОАЭ из арабской коалиции
Лидер КНДР Ким
Глава Пентагона заявил, что не доверяет Ким Чен Ыну
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас выступил за встречу в "нормандском формате"
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
Сотрудники полиции
На юге Москвы подожгли мужчину
Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес во время встречи в Доме приемов МИД России. 21 августа 2019
Вице-президент Венесуэлы привезла благодарность Путину от Мадуро
Самолет F-15C Eagle ВВС Израиля
ВВС Израиля нанесли удары по военно-морской базе в секторе Газа
Вооруженный пират на берегу океана
Размер возможного выкупа за похищенных в Камеруне россиян не разглашается
Билефельдский замок
В Германии заплатят миллион евро за подтверждение, что города Билефельд нет
Дом Дружбы России и КНДР
КНДР и Приморье договорились проработать вопрос туробменов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Девочку, три дня блуждавшую в лесу, вертолетом доставили в Нижний Новгород
09:21Ситуацию с пожаром на Канарах удалось стабилизировать
09:18СК начал проверку после пожара на теплоходе в Петербурге, где погиб механик
09:17В Крыму прокомментировали слова Зеленского о возвращении полуострова
09:17ВОЗ призвала изучить влияние микропластика на здоровье
09:14В Тюмени пять рейсов не смогли приземлиться из-за тумана
09:10Иран представил ЗРК собственного производства "Бавар-373"
09:09Четверть россиян опасаются увольнения, показал опрос
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила Зеленскому, связавшему Крым и участие России в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
Лента новостейМолния