Венесуэла открыла посольство в КНДР

Вид на гостиницу Рюгён и жилые кварталы Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе

ТОКИО, 21 авг - РИА Новости. Венесуэла открыла в среду посольство в КНДР, в Пхеньяне, передало Центральное телеграфное агентство Кореи ( Венесуэла открыла в среду посольство в КНДР, в Пхеньяне, передало Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Это произошло только сейчас, несмотря на то, что между двумя странами дипломатические отношения поддерживаются с 1974 года.

Как отмечает северокорейское агентство, в церемонии открытия посольства приняли участие замминистра иностранных дел КНДР Пак Мён Гук, замглавы МИД Венесуэлы по делам Азии, ближнего востока и Океании Рубен Дарио Молина и временный поверенный в делах Венесуэлы Маурисио Андрес Бардинет Тата.

В 2015 году в Каракасе было открыто посольство КНДР.