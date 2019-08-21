Венесуэла открыла посольство в КНДР

ТОКИО, 21 авг - РИА Новости. Венесуэла открыла в среду посольство в КНДР, в Пхеньяне, передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Это произошло только сейчас, несмотря на то, что между двумя странами дипломатические отношения поддерживаются с 1974 года.
Как отмечает северокорейское агентство, в церемонии открытия посольства приняли участие замминистра иностранных дел КНДР Пак Мён Гук, замглавы МИД Венесуэлы по делам Азии, ближнего востока и Океании Рубен Дарио Молина и временный поверенный в делах Венесуэлы Маурисио Андрес Бардинет Тата.
В 2015 году в Каракасе было открыто посольство КНДР.
В ноябре прошлого года тогдашний председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам, формальный глава северокорейского государства, посетил с визитом Венесуэлу и предположительно обсуждал вопрос об открытии посольства этой страны в Пхеньяне.
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