Подруга убитой челябинским депутатом женщины обвинила его в паранойе

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подруга жены депутата Локомотивного городского округа Челябинской области Азата Зарипова, которого подозревают в убийстве супруги, прокомментировала информацию о том, что причиной преступления стала ревность.

Девушка выразила уверенность в том, что Зарипова была верна мужу, а подозрения в измене были не обоснованы.

"Я не верю, я знаю, что измены не было, все это бред и его личная паранойя", — заявила подруга Зариповой в комментарии порталу "Челябинск Онлайн".

Другая знакомая семьи рассказала изданию, что у Зариповых была "чудесная хорошая семья" и добавила, что причины инцидента может раскрыть только сам депутат.

"Правду знает только он", — отметила она.