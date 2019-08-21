Подруга убитой челябинским депутатом женщины обвинила его в паранойе

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Подруга жены депутата Локомотивного городского округа Челябинской области Азата Зарипова, которого подозревают в убийстве супруги, прокомментировала информацию о том, что причиной преступления стала ревность.
Девушка выразила уверенность в том, что Зарипова была верна мужу, а подозрения в измене были не обоснованы.
"Я не верю, я знаю, что измены не было, все это бред и его личная паранойя", — заявила подруга Зариповой в комментарии порталу "Челябинск Онлайн".
Другая знакомая семьи рассказала изданию, что у Зариповых была "чудесная хорошая семья" и добавила, что причины инцидента может раскрыть только сам депутат.
"Правду знает только он", — отметила она.
По данным следствия, в ночь на 21 августа Зарипов поссорился с женой, после чего дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Женщина скончалась в больнице. Депутат задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве.