В Британии младенец умер из-за молока матери

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Британка принимала во время беременности сильнодействующее обезболивающее, которое могло попасть в грудное молоко женщины и привести к смерти ее новорожденной дочери. Об этом сообщает Metro.
Инцидент произошел в английском графстве Девон. Врачи прописали будущей матери опиоидный анальгетик "Трамадол" от хронических болей в спине. Из-за приема лекарств женщина не собиралась кормить новорожденного грудью, однако в больнице ее заверили, что ей нечего опасаться.
Через пять дней после родов младенец умер. Судмедэксперт назвал смерть девочки внезапной и неожиданной.
В ходе следствия педиатры высказали мнение, что анальгетик мог попасть в грудное молоко.
"У меня есть опасения по поводу использования "Трамадола". Вероятнее всего, "Трамадол" сыграл свою роль. <…> Я считаю, следует быть очень осторожным, принимая его во время беременности", — заявил профессор Питер Флеминг.