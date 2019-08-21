В Британии младенец умер из-за молока матери

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Британка принимала во время беременности сильнодействующее обезболивающее, которое могло попасть в грудное молоко женщины и привести к смерти ее новорожденной дочери. Об этом сообщает Британка принимала во время беременности сильнодействующее обезболивающее, которое могло попасть в грудное молоко женщины и привести к смерти ее новорожденной дочери. Об этом сообщает Metro

Инцидент произошел в английском графстве Девон. Врачи прописали будущей матери опиоидный анальгетик "Трамадол" от хронических болей в спине. Из-за приема лекарств женщина не собиралась кормить новорожденного грудью, однако в больнице ее заверили, что ей нечего опасаться.

Через пять дней после родов младенец умер. Судмедэксперт назвал смерть девочки внезапной и неожиданной.

В ходе следствия педиатры высказали мнение, что анальгетик мог попасть в грудное молоко.