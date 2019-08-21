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РИА Новости

Московский эндокринный завод будет ввозить по квоте препараты из-за рубежа

16:56 21.08.2019 (обновлено: 17:15 21.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАмпулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода
Ампулы с лекарственными препаратами на конвейере Московского эндокринного завода
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Московский эндокринный завод будет ввозить по квоте наркотические и психотропные медпрепараты иностранного производства по числу нуждающихся взрослых и детей, пояснили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
В секретариате отметили, что для синхронизации законодательства по обороту лекарственных средств с законом "О наркотических средствах и психотропных веществах" и возможности государству ввозить такие препараты в страну, были разработаны поправки в закон "Об обращении лекарственных средств".
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Ими предусмотрено, что наркотические и психотропные препараты будут ввозиться по установленной правительством России квоте, в объеме по числу нуждающихся в таких препаратах взрослых и детей.
"Ввоз будет осуществлять ФГУП "Московский эндокринный завод". Также поправки в закон предусматривают порядок учета таких препаратов и их дальнейшее использование, возможность получить качественное обезболивание всем нуждающимся и право врачам, не боясь ответственности, назначать такие незарегистрированные препараты больным, так как отсутствие препаратов в клинических протоколах, Госреестре лекарственных средств не дает возможность врачам их рецептурно выписывать", - говорится сообщении.
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andrew197473
2000001
"...РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей. Интерфакс 17:09..." Представляете? 500 упаковок - это одна большая коробка, 10 тыс. упаковок - это 20 ящиков... На ВСЮ СТРАНУ!!! На РФ!!! По коробке на больницу и через месяц лекарство закончилось... Даже по аптекам нечего развозить...Вот уж похвастались!..
21 августа, 23:30
ya imeumnenie
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