Московский эндокринный завод будет ввозить по квоте препараты из-за рубежа

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Московский эндокринный завод будет ввозить по квоте наркотические и психотропные медпрепараты иностранного производства по числу нуждающихся взрослых и детей, пояснили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
В секретариате отметили, что для синхронизации законодательства по обороту лекарственных средств с законом "О наркотических средствах и психотропных веществах" и возможности государству ввозить такие препараты в страну, были разработаны поправки в закон "Об обращении лекарственных средств".
Ими предусмотрено, что наркотические и психотропные препараты будут ввозиться по установленной правительством России квоте, в объеме по числу нуждающихся в таких препаратах взрослых и детей.
"Ввоз будет осуществлять ФГУП "Московский эндокринный завод". Также поправки в закон предусматривают порядок учета таких препаратов и их дальнейшее использование, возможность получить качественное обезболивание всем нуждающимся и право врачам, не боясь ответственности, назначать такие незарегистрированные препараты больным, так как отсутствие препаратов в клинических протоколах, Госреестре лекарственных средств не дает возможность врачам их рецептурно выписывать", - говорится сообщении.