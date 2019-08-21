Московский эндокринный завод будет ввозить по квоте препараты из-за рубежа

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Московский эндокринный завод будет ввозить по квоте наркотические и психотропные медпрепараты иностранного производства по числу нуждающихся взрослых и детей, пояснили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

В секретариате отметили, что для синхронизации законодательства по обороту лекарственных средств с законом "О наркотических средствах и психотропных веществах" и возможности государству ввозить такие препараты в страну, были разработаны поправки в закон "Об обращении лекарственных средств".

Ими предусмотрено, что наркотические и психотропные препараты будут ввозиться по установленной правительством России квоте, в объеме по числу нуждающихся в таких препаратах взрослых и детей.