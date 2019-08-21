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РИА Новости

Иран продолжит сокращать выполнение обязательств по СВПД, считает эксперт

16:55 21.08.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiИран
Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Иран . Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 21 авг - РИА Новости. В ближайшее время стоит ожидать дальнейшего сокращения выполнения Ираном своей части обязательств по СВПД, считает директор Стокгольмского института исследований мира (SIPRI) Дэн Смит (Dan Smith).
"К сожалению, мы можем ожидать дальнейшего сокращения выполнения Ираном обязательств по СВПД. Постепенного и аккуратного, они не заинтересованы в полном прекращении соглашения", - рассказал Смит в интервью РИА Новости.
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Причиной этого эксперт назвал то, что после выхода США из соглашения Европа не может выполнять свою часть обязательств. "Интеграция мировой экономики такова и влияние США таково, и важность доллара такова, что США действительно имеют рычаги влияния на многие европейские банки и, следовательно, европейские компании. Поэтому даже если бы компания хотела продавать или покупать товары у Ирана, осуществлять инвестиции она не сможет, потому что не сможет осуществлять операции. Это печально, но к сожалению это так", - считает Смит.
Ранее в среду в ходе своего выступления в SIPRI глава МИД Ирана, находящийся в настоящее время с визитом в Стокгольме, призвал страны Европы действовать независимо от США и выполнять обязательства по СВПД, в частности связанные с закупкой иранской нефти и продажей ряда товаров.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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В Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля (тогда начался второй этап), если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".
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