В Саранске арестовали мужчину, пытавшегося выбросить дочь в окно

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Жителя Мордовии, который пытался выбросить пятимесячную дочь с 3 этажа, арестовали на 2 месяца, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде города Саранска.

Днём 19 августа в правоохранительные органы от жителей города Саранска поступило сообщение о том, что взрослый мужчина, держа на вытянутых руках ребёнка, угрожает выбросить его с 3-го этажа многоэтажного дома. Подъехавшие на место сотрудники полиции через балкон соседней квартиры смогли спасти пятимесячную дочь злоумышленника. Девочка незамедлительно была передана медицинским работникам. Её здоровью ничего не угрожает.

В отношении 37-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Кроме того, следствием будет дана оценка действиям подозреваемого, ударившего сотрудника полиции, который пытался спасти ребенка.