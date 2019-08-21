В Саранске арестовали мужчину, пытавшегося выбросить дочь в окно

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Жителя Мордовии, который пытался выбросить пятимесячную дочь с 3 этажа, арестовали на 2 месяца, сообщили РИА Новости в Октябрьском районном суде города Саранска.
Днём 19 августа в правоохранительные органы от жителей города Саранска поступило сообщение о том, что взрослый мужчина, держа на вытянутых руках ребёнка, угрожает выбросить его с 3-го этажа многоэтажного дома. Подъехавшие на место сотрудники полиции через балкон соседней квартиры смогли спасти пятимесячную дочь злоумышленника. Девочка незамедлительно была передана медицинским работникам. Её здоровью ничего не угрожает.
В отношении 37-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Кроме того, следствием будет дана оценка действиям подозреваемого, ударившего сотрудника полиции, который пытался спасти ребенка.
"Октябрьский районный суд города Саранска вынес постановление о заключении задержанного под стражу сроком на 2 месяца – до 18 октября включительно. Судья учла многочисленные судимости задержанного, а также отрицательные характеристики с места жительства и то, что за последний год он неоднократно совершал административные правонарушения", - рассказали агентству в суде.