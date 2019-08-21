Правительство изучит возможность поставок ряда иностранных лекарств

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Правительство РФ поручило направить зарубежным производителям запрос о возможности поставки в РФ ряда психотропных препаратов и клобазама для нуждающихся в них, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В секретариате вице-премьера отметили, что в настоящее время производство психотропных лекарственных препаратов, необходимых детям для лечения эпилепсии, в целом в РФ обеспечено отечественными производителями. В то же время сейчас не завершены мероприятия по производству отдельных лекарственных форм, в основном применяемых у детей - это свечи, сиропы, специальные растворы. Такие формы производятся только за рубежом и производители не регистрируют их в России, пояснили в секретариате.

"Правительством дано поручение Минздраву совместно с региональными органами исполнительной власти сформировать потребность по психотропным препаратам, также дано поручение Минпромторгу и ФГУП "Московский эндокринный завод" направить на основе сформированной потребности запрос зарубежным производителям о возможности поставки 4 психотропных препаратов (диазепам, фенобарбитал, медозалам, в формах, которые не производятся в России), а также лекарственного препарата (клобазам), который в России не производится и не зарегистрирован", - сообщили в секретариате.