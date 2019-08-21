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РИА Новости

Министр культуры Латвии выступил против "самодостаточности русского языка"

16:40 21.08.2019 (обновлено: 16:48 21.08.2019)
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© Фото : State Chancellery of LatviaНаурис Пунтулис
Наурис Пунтулис
© Фото : State Chancellery of Latvia
РИГА, 21 авг – РИА Новости. Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис в среду заявил, что выступает против "самодостаточности русского языка" в балтийской республике.
В Латвии проживает два миллиона человек. В стране один государственный язык – латышский. Русский, который является родным для 40% населения, имеет статус иностранного.
"Я всегда был за поддержку культуры меньшинств, любых меньшинств. И я не против русского языка, но против его самодостаточности. Эти вещи следует разделять", — сказал Пунтулис журналистам в среду.
Он считает, что государство, обращаясь к русским на их языке, позволяет языку сохранять самодостаточность.
Станция Делиси тбилисского метрополитена
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"С одной стороны, я понимаю людей, которые говорят, что нам надо обращаться к русским, украинцам, белорусам на том языке, который им понятен. Чтобы привлечь их к содержанию, которое может предложить Латвия. Я это понимаю, это логичное желание. С другой стороны, возникает дилемма: если мы говорим с этими людьми на русском языке, я задаюсь вопросом: не способствуем ли мы тем самым самодостаточности русского языка", - добавил министр.
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Наурис ПунтулисЛатвияРоссияВ мире
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