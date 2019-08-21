Министр культуры Латвии выступил против "самодостаточности русского языка"

"Я всегда был за поддержку культуры меньшинств, любых меньшинств. И я не против русского языка, но против его самодостаточности. Эти вещи следует разделять", — сказал Пунтулис журналистам в среду.

"С одной стороны, я понимаю людей, которые говорят, что нам надо обращаться к русским, украинцам, белорусам на том языке, который им понятен. Чтобы привлечь их к содержанию, которое может предложить Латвия. Я это понимаю, это логичное желание. С другой стороны, возникает дилемма: если мы говорим с этими людьми на русском языке, я задаюсь вопросом: не способствуем ли мы тем самым самодостаточности русского языка", - добавил министр.