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РИА Новости

Премьер-министр Дании прокомментировала отмену визита Трампа в страну

16:30 21.08.2019
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© РИА Новости / Сергей СубботинЦентр города Копенгаген
Центр города Копенгаген
© РИА Новости / Сергей Субботин
Центр города Копенгаген. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в среду, что она удивлена решением президента США Дональда Трампа отменить визит в Копенгаген и сожалеет о нем.
"Разумеется, я удивлена и сожалею, что президент США решил отменить свой визит. Как и многие другие, я с нетерпением ждала встречи, приготовления шли полным ходом", - заявила Фредериксен в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире датского телеканала DR2.
При этом она отметила, что несмотря на произошедшее, между США и Данией сохраняются хорошие отношения. "Я хочу подчеркнуть, что наше приглашение к обсуждению общих интересов остается в силе", - добавила она.
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Ранее в СМИ появилась серия публикаций о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии.
Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.
После этого Трамп сообщил, что отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен считает, что это решение показывает неуважение к королеве, пригласившей Трампа.
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