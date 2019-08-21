Премьер-министр Дании прокомментировала отмену визита Трампа в страну

СТОКГОЛЬМ, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в среду, что она удивлена решением президента США Дональда Трампа отменить визит в Копенгаген и сожалеет о нем.

"Разумеется, я удивлена и сожалею, что президент США решил отменить свой визит. Как и многие другие, я с нетерпением ждала встречи, приготовления шли полным ходом", - заявила Фредериксен в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в эфире датского телеканала DR2

При этом она отметила, что несмотря на произошедшее, между США и Данией сохраняются хорошие отношения. "Я хочу подчеркнуть, что наше приглашение к обсуждению общих интересов остается в силе", - добавила она.

Ранее в СМИ появилась серия публикаций о том, что президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии.

Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной.