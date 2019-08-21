Путин прибыл в Финляндию

Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Хельсинки по приглашению президента Финляндии Саули Ниинистё, где планирует обсудить ключевые темы двустороннего сотрудничества и рассмотреть ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня, в том числе отношения РФ с Европейским Союзом в контексте текущего председательства Финляндии в Совете ЕС.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, помимо обсуждения перспектив восстановления конструктивного диалога России с Евросоюзом, участники переговоров намерены затронуть вопросы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, межрегиональной, природоохранной и гуманитарной областях, вопросы взаимодействия в Арктике, безопасность в районе Балтийского моря.

В свою очередь президент Финляндии Ниинистё накануне визита Путина заявил журналистам, что на встрече со своим российским коллегой планирует обсудить главным образом геополитическую ситуацию и Украину с учетом предстоящей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Серьезные ограничения движения ждут жителей и гостей Хельсинки в среду в связи с визитом российского президента. Сообщалось, что в среду будут полностью закрыты для туристов такие достопримечательности города, как Рыночная площадь и остров Суоменлинна, где президенты, как ожидается, проведут ужин. Автомобильное движение из аэропорта до Президентского дворца, где пройдут переговоры Путина и Ниинистё, будет полностью остановлено.