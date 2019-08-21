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РИА Новости

Причиной обрушения в шахте на Урале могло стать подземное землетрясение

16:28 21.08.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынШахтеры
Шахтеры
© РИА Новости / Павел Лисицын
Шахтеры. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Обрушение горной породы в шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске (Свердловская область) произошло, предварительно, из-за локального подземного землетрясения, сообщил РИА Новости официальный представитель по связям с общественностью в УрФО компании СУБР, владеющей шахтой, Роман Лукичев.
Ранее областная прокуратура сообщила, что в 16.40 (14.40 мск) на шахте "Ново-Кальинская", которая принадлежит акционерному обществу СУБР, входящему в холдинг "Русал", произошел горный удар на глубине 1 тысяча 40 метров, в результате которого обрушилась горная порода. Отсеченным остался один работник 1970 года рождения.
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"Двадцать первого августа на шахте "Ново-Кальинская", по предварительным данным, в результате горного удара - локального подземного землетрясения - при производстве горных работ травмирован сотрудник предприятия", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на предприятии создана комиссия для выяснения всех причин и обстоятельств инцидента. По его словам, шахта продолжает работу в штатном режиме.
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Свердловская областьСевероуральскПроисшествия
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