Причиной обрушения в шахте на Урале могло стать подземное землетрясение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Обрушение горной породы в шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске (Свердловская область) произошло, предварительно, из-за локального подземного землетрясения, сообщил РИА Новости официальный представитель по связям с общественностью в УрФО компании СУБР, владеющей шахтой, Роман Лукичев.

Ранее областная прокуратура сообщила, что в 16.40 (14.40 мск) на шахте "Ново-Кальинская", которая принадлежит акционерному обществу СУБР, входящему в холдинг "Русал", произошел горный удар на глубине 1 тысяча 40 метров, в результате которого обрушилась горная порода. Отсеченным остался один работник 1970 года рождения.

"Двадцать первого августа на шахте "Ново-Кальинская", по предварительным данным, в результате горного удара - локального подземного землетрясения - при производстве горных работ травмирован сотрудник предприятия", - сказал собеседник агентства.