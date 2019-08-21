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РИА Новости

В Москве повысят минимальный размер пенсий

16:26 21.08.2019 (обновлено: 17:54 21.08.2019)
16523
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСергей Собянин
Сергей Собянин
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Правительство Москвы планирует повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы говорили, что если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы дальше будем повышать минимальный уровень. Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле это не так. <...> Мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода. Насколько — еще раз посчитаем и буквально, наверное, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение".

Московский урбанистический форум. День второй
Сергей Собянин
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в столице увеличился на три тысячи рублей — до 17,5 тысячи.
Как сообщалось, в декабре Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
По закону пенсия не может быть меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. Если доходы гражданина не дотягивают до этой величины, ему полагается социальная доплата.
Доплата также устанавливается, если величина прожиточного минимума пенсионера в регионе выше федеральной, при этом его общий доход не достигает прожиточного минимума по региону.
Женщина пересчитывает полученную пенсию
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Сергей СобянинМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
обалдеть!все деньги из регионов москва высасывает,оставляет крохи,так ещё и с жиру бесится.а в России ли вообще эта москва?
21 августа, 17:08
pilyugin60
2220206
А в других городах? И вообще когда мрот повысят по всей РФ?
21 августа, 16:41
ГРГражданин РФ Мягков
1940002
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