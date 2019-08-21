В Москве повысят минимальный размер пенсий

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Правительство Москвы планирует повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы говорили, что если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы дальше будем повышать минимальный уровень. Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле это не так. <...> Мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода. Насколько — еще раз посчитаем и буквально, наверное, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение".
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в столице увеличился на три тысячи рублей — до 17,5 тысячи.
Как сообщалось, в декабре Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
По закону пенсия не может быть меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. Если доходы гражданина не дотягивают до этой величины, ему полагается социальная доплата.
Доплата также устанавливается, если величина прожиточного минимума пенсионера в регионе выше федеральной, при этом его общий доход не достигает прожиточного минимума по региону.