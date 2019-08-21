В Москве повысят минимальный размер пенсий

"Мы говорили, что если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы дальше будем повышать минимальный уровень. Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле это не так. <...> Мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода. Насколько — еще раз посчитаем и буквально, наверное, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение".