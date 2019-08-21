Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T16:25Z
https://ria.ru/20190821/1557748908.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152343/87/1523438731_0:159:3304:2018_1036x0_80_0_0_6c72f018c1b43a82608512a994faf790.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Явка на тестовом электронном голосовании в Москве к 16.00 составила 40%

16:25 21.08.2019
168
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Общая явка на тестовом электронном голосовании в Москве к 16.00 составила 40%, больше всего избирателей проголосовало в 30 округе, где явка составляет 42,56%, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.
Третий этап открытого тестирования системы электронного голосования стартовала в Москве 21 августа в 08.00.
"Тестирование системы интернет-голосования. Явка к 16 часам - 40%. По округам: №1 - 39,32%, №10 - 39,05%, №30 - 42,56%", - говорится в сообщении.
При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%. Тогда москвичи голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Вчера, 14:00Выборы в Мосгордуму
Система онлайн-голосования в Москве при тестировании подверглась атакам
Выборы депутатов Мосгордумы VII созыва, в ходе которых впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования, 8 сентября.
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где опробуют нововведение: это 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово — Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Позднее Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
110001
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваОбщество
Рекомендуем
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
Венедиктов: атаки на систему электронного голосования пока безуспешны
РИА
Новости
Сотрудники полиции
На юге Москвы подожгли мужчину
Здание Мосгоризбиркома
Явка на тесте электронного голосования в Москве составила 53%
Единый день голосования в России
Власти Москвы оценили степень готовности системы электронного голосования
Лента
новостей
Сергей Собянин
В Москве повысят минимальный размер пенсий
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
Венедиктов объяснил снижение явки на тесте онлайн-голосования в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Система онлайн-голосования в Москве при тестировании подверглась атакам
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
"Единая Россия" поддержит Беглова на выборах губернатора Петербурга
Девушка за рулем автомобиля
Россиян предупредили о росте цен на автомобили
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
В Росгидромете отметили ухудшение ситуации на Дальнем Востоке из-за засухи
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Госдумы РФ
В Госдуме оценили призывы снять лимит на использование госсимволики
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал нарушения незарегистрированных кандидатов в МГД
Археологические раскопки
Археологи нашли в Пскове холодильник XVII века
Алексей Венедиктов
Венедиктов рассказал о ходе тестирования системы электронного голосования
Аптека
СПЧ создаст рабочую группу по проблеме незарегистрированных лекарств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
07:33НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
Лента новостейМолния