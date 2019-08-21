МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Общая явка на тестовом электронном голосовании в Москве к 16.00 составила 40%, больше всего избирателей проголосовало в 30 округе, где явка составляет 42,56%, сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Третий этап открытого тестирования системы электронного голосования стартовала в Москве 21 августа в 08.00.

"Тестирование системы интернет-голосования. Явка к 16 часам - 40%. По округам: №1 - 39,32%, №10 - 39,05%, №30 - 42,56%", - говорится в сообщении.

При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%. Тогда москвичи голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице.

Выборы депутатов Мосгордумы VII созыва, в ходе которых впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования, 8 сентября.

Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где опробуют нововведение: это 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово — Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное — Чертаново Южное).

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Позднее Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.