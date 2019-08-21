Посольство РФ в Камеруне проверит информацию о захвате балкера Victory C

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Камеруне проверяет информацию о захвате пиратами балкера Victory C, данных о россиянах на нем пока нет, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

Ранее в СМИ появилась информация, что 15 августа пираты у побережья Камеруна похитили девятерых моряков с греческого балкера Victory C. Как сообщали СМИ со ссылкой на порт Дуала, за этим похищением могут стоять те же пираты, которые похитили восьмерых моряков, в том числе троих россиян, с судна "Мармалайта".

"Была такая информация, мы проверяем. Данных о нахождении на его борту российских граждан не имеем, но если бы они были, мы бы, скорее всего, уже знали", - сказали в российском посольстве.