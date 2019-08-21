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РИА Новости

Посольство РФ в Камеруне проверит информацию о захвате балкера Victory C

16:25 21.08.2019 (обновлено: 16:43 21.08.2019)
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© Depositphotos / Jatuporn AmorntangsГрузовые корабли в море
Грузовые корабли в море
© Depositphotos / Jatuporn Amorntangs
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Камеруне проверяет информацию о захвате пиратами балкера Victory C, данных о россиянах на нем пока нет, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
Ранее в СМИ появилась информация, что 15 августа пираты у побережья Камеруна похитили девятерых моряков с греческого балкера Victory C. Как сообщали СМИ со ссылкой на порт Дуала, за этим похищением могут стоять те же пираты, которые похитили восьмерых моряков, в том числе троих россиян, с судна "Мармалайта".
Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
Вчера, 16:20РИА Новости
В российском посольстве в Камеруне рассказали о ситуации с моряками
"Была такая информация, мы проверяем. Данных о нахождении на его борту российских граждан не имеем, но если бы они были, мы бы, скорее всего, уже знали", - сказали в российском посольстве.
На рейде порта Дуала в Камеруне 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было.
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