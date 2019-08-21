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РИА Новости

В Неноксе не видят причин для обследования жителей после взрыва на полигоне

16:24 21.08.2019 (обновлено: 16:26 21.08.2019)
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© Fotolia / PhotoSGСтетоскоп на клавиатуре
Стетоскоп на клавиатуре
© Fotolia / PhotoSG
МУРМАНСК, 21 авг – РИА Новости. Необходимости в медицинском обследовании жителей села Ненокса Архангельской области, рядом с которым на военном полигоне произошло ЧП, нет, сообщил РИА Новости начальник Ненокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков.
"В плане того ЧП… никакого обследования не требуется", - сказал Машенков. Отвечая на вопрос о настроениях в селе Машенков добавил, что люди на Севере живут спокойные, "их не разволнуешь".
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомРосатомАрхангельская областьМурманскРоссияПроисшествия
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