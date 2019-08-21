В Неноксе не видят причин для обследования жителей после взрыва на полигоне

МУРМАНСК, 21 авг – РИА Новости. Необходимости в медицинском обследовании жителей села Ненокса Архангельской области, рядом с которым на военном полигоне произошло ЧП, нет, сообщил РИА Новости начальник Ненокского территориального отдела администрации Северодвинска Валерий Машенков.

"В плане того ЧП… никакого обследования не требуется", - сказал Машенков. Отвечая на вопрос о настроениях в селе Машенков добавил, что люди на Севере живут спокойные, "их не разволнуешь".