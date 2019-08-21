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РИА Новости

Россиян предупредили о росте цен на автомобили

16:22 21.08.2019 (обновлено: 17:59 21.08.2019)
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© Depositphotos / rachwalДевушка за рулем автомобиля
Девушка за рулем автомобиля
© Depositphotos / rachwal
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В России в ближайшие месяцы вырастут цены на автомобили. Об этом заявил автоэксперт, партнер агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.
"Мы ожидаем роста цен примерно на восемь-десять процентов, вряд ли он будет выше этого показателя", — рассказал аналитик порталу URA.RU.
Моржаретто связал это с повышением НДС и лишением производителей государственной поддержки. Кроме того, цены увеличивались в течение года из-за инфляции. Эксперт отметил, что они растут регулярно.
Аналитик выразил сожаление, что цены на машины показывают такую динамику. По его мнению, это может привести к тому, что россияне будут все меньше покупать автомобили.
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АвтостатАвтоРоссия
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