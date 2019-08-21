В российском посольстве в Камеруне рассказали о ситуации с моряками

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Переговоры о выкупе захваченных пиратами российских моряков могут длиться до двух недель, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Камеруне.

"Переговоры часто в такой практике могут длиться до двух недель, исходя из опыта", - сказали в посольстве, добавив, что данные о выкупе не разглашаются в интересах безопасности моряков.

"Пираты, исходя из нашей информации, нигерийцы. Предположительно, моряков доставили на территорию Нигерии. Их здоровье оценивается как удовлетворительное. Сформированная группа экстренного реагирования ведет переговоры о выкупе моряков. Удалось уже договориться о доставке для них продовольствия и медикаментов", - сказал представитель дипмиссии. По его словам, переговоры с пиратами ведет компания-судовладелец.