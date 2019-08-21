Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T16:20Z
https://ria.ru/20190821/1557748594.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155770/90/1557709048_0:4:764:433_1036x0_80_0_0_dbe54c8a31356564acb04e334ef4dce5.png
РИА Новости

В российском посольстве в Камеруне рассказали о ситуации с моряками

16:20 21.08.2019
195
© Фото : MarConsult Schiffahrt Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
© Фото : MarConsult Schiffahrt
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Переговоры о выкупе захваченных пиратами российских моряков могут длиться до двух недель, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Камеруне.
"Переговоры часто в такой практике могут длиться до двух недель, исходя из опыта", - сказали в посольстве, добавив, что данные о выкупе не разглашаются в интересах безопасности моряков.
Вооруженный пират на берегу океана
20 августа, 13:13РИА Новости
Пираты допустят врача к похищенным у берегов Камеруна россиянам
"Пираты, исходя из нашей информации, нигерийцы. Предположительно, моряков доставили на территорию Нигерии. Их здоровье оценивается как удовлетворительное. Сформированная группа экстренного реагирования ведет переговоры о выкупе моряков. Удалось уже договориться о доставке для них продовольствия и медикаментов", - сказал представитель дипмиссии. По его словам, переговоры с пиратами ведет компания-судовладелец.
На рейде порта Дуала (Республика Камерун) 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было.
200000
Обсудить 0
КамерунРоссияВ мире
Рекомендуем
Грузовые корабли в море
Посольство РФ в Камеруне проверит информацию о захвате балкера Victory C
РИА
Новости
Вооруженный пират на берегу океана
Размер возможного выкупа за похищенных в Камеруне россиян не разглашается
На улицах Подгорицы
Черногорский политик призвал построить стену на границе с Албанией и Косово
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
СМИ: Германия тратит сотни миллионов евро на содержание американских войск
Лента
новостей
Сотрудники полиции
На юге Москвы подожгли мужчину
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи. 21 августа 2019
Путин прибыл в Финляндию
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
Венедиктов: атаки на систему электронного голосования пока безуспешны
Задержанные украинские моряки
Всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков оставили в СИЗО
Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
Пираты допустят врача к похищенным у берегов Камеруна россиянам
Штеффен Зайберт
В правительстве ФРГ назвали условие возвращения России в G7
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровке в Москве
ГП потребовала взыскать 6,3 миллиарда рублей с семьи полковника Черкалина
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Отпущенный из тюрьмы в Ливии российский моряк обратится в ООН
Стоп-кадр видео крушения вертолета с россиянами в Греции
Момент крушения вертолета с россиянами в Греции попал на видео
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Власти работают с лидерами национальных общин по делу о стрельбе на Кубани
Здание телецентра Останкино в Москве
Телецентр "Останкино" подал в суд на компанию Алексея Пиманова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14В Тюмени пять рейсов не смогли приземлиться из-за тумана
09:10Иран представил ЗРК собственного производства "Бавар-373"
09:09Четверть россиян опасаются увольнения, показал опрос
09:05В Саратове ищут виновников пожара, при котором погибли два человека
09:02Отец найденной в лесу девочки рассказал о ее самочувствии
08:59"Росатом" предложил строить ледоколы "Лидер" по концессии, пишут СМИ
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях "Титаника"
Лента новостейМолния