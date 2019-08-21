Телецентр "Останкино" подал в суд на компанию Алексея Пиманова

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Телевизионный центр "Останкино" через суд потребовал более 80,5 миллиона рублей от компании телеведущего и продюсера Алексея Пиманова, следует из опубликованного в среду определения Арбитражного суда Москвы.

Иск поступил в суд 15 августа и принят к производству, но суть спора в материалах пока не указана. Предварительные слушания пройдут 14 октября.

По данным ЕГРЮЛ, Пиманов является единственным учредителем компании-ответчика ООО "Пиманов и партнеры". Основной вид деятельности фирмы – "производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ".

Пиманов более 20 лет ведет телепередачу "Человек и закон" на Первом канале, а в последнее время возглавляет медиахолдинг "Красная звезда". Компания "Пиманов и партнеры" производит программы для телеканалов, в частности для передачи "Жить здорово".