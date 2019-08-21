ВСУ разместили зенитные установки у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Украинские силовики разместили зенитные установки в четырех населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы препятствовать наблюдателям миссии ОБСЕ проводить мониторинг, заявил в среду на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"С целью полного прекращения полётов БПЛА миссии оккупанты разместили зенитные установки ЗУ-23-2 в населённых пунктах Макарово, Станица Луганская, Счастье и Попасная", - сказал Филипоненко.
По его словам, для создания помех передвижению сотрудникам миссии украинские силовики повредили асфальтовое покрытие дороги в Светлодарска.
"Также украинские военнослужащие продолжают установку минно-взрывных заграждений вдоль и поперек дорог, используемых сотрудниками миссии. Все выявленные факты также отражены в официальном отчете миссии ОБСЕ", - подчеркнул офицер пресс-службы Народной милиции.