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РИА Новости

ВСУ разместили зенитные установки у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

16:18 21.08.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ЛУГАНСК, 21 авг - РИА Новости. Украинские силовики разместили зенитные установки в четырех населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы препятствовать наблюдателям миссии ОБСЕ проводить мониторинг, заявил в среду на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"С целью полного прекращения полётов БПЛА миссии оккупанты разместили зенитные установки ЗУ-23-2 в населённых пунктах Макарово, Станица Луганская, Счастье и Попасная", - сказал Филипоненко.
По его словам, для создания помех передвижению сотрудникам миссии украинские силовики повредили асфальтовое покрытие дороги в Светлодарска.
"Также украинские военнослужащие продолжают установку минно-взрывных заграждений вдоль и поперек дорог, используемых сотрудниками миссии. Все выявленные факты также отражены в официальном отчете миссии ОБСЕ", - подчеркнул офицер пресс-службы Народной милиции.
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20 августа, 14:37РИА Новости
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