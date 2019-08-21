В Перу археологи обнаружили барельеф древнейшей цивилизации Америки

"Возраст находки, примерно, 3800 лет. Барельеф посвятили "прибытию воды", которая была очень важна для жителей древнего города", - объяснила археолог Татьяна Абад на пресс-конференции в Лиме.

Раскопки в Вичаме ведутся с 2007 года. На протяжении этих лет удалось найти фрагменты построек и воссоздать план города. На прошлой неделе, примерно, на том же месте, на стене, был обнаружен барельеф с изображением змей и человеческих голов, который, предположительно, мог быть посвящен богам плодородия.