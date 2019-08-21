Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T17:15Z
https://ria.ru/20190821/1557748347.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155774/98/1557749828_0:444:2852:2048_1036x0_80_0_0_86ff761d8e92b5a6e777dcf269641fd0.jpg
РИА Новости
Культура

В Перу археологи обнаружили барельеф древнейшей цивилизации Америки

17:15 21.08.2019
1209
© AFP 2019 / Peruvian Ministry of CultureСпециалист обрабатывает стену с избражением жабы на археологических раскопках Вичама в районе Вегета, провинция Уаура, Перу
Специалист обрабатывает стену с избражением жабы на археологических раскопках Вичама в районе Вегета, провинция Уаура, Перу
© AFP 2019 / Peruvian Ministry of Culture
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Археологи нашли на раскопках в Вичаме (Перу) барельеф возрастом около 3800 лет, который отнесли к древнейшей цивилизации обоих американских континентов, сообщает euronews.com.
Команда ученых-археологов обнаружила фигуру жабы, которая обхватила лапами голову человека.

"Возраст находки, примерно, 3800 лет. Барельеф посвятили "прибытию воды", которая была очень важна для жителей древнего города", - объяснила археолог Татьяна Абад на пресс-конференции в Лиме.

Раскопки в Вичаме ведутся с 2007 года. На протяжении этих лет удалось найти фрагменты построек и воссоздать план города. На прошлой неделе, примерно, на том же месте, на стене, был обнаружен барельеф с изображением змей и человеческих голов, который, предположительно, мог быть посвящен богам плодородия.
Историки считают, что цивилизация, центром которой был город Караль, была уничтожена около 1600 года до н.э.
Амулеты, драгоценные камни и декоративные элементы из фаянса, бронзы, кости и янтаря найденные в результате раскопок в Помпеях
13 августа, 18:05Культура
Археологи обнаружили в Помпеях сокровищницу
1401100
КультураНовости культурыВыставкиАмерикаСША
Рекомендуем
Археологические раскопки
Археологи нашли в Пскове холодильник XVII века
РИА
Новости
Билефельдский замок
В Германии заплатят миллион евро за подтверждение, что города Билефельд нет
Развалины замка Аркарт на берегу озера Лох-несс в Шотландии
Ученые заявили о возможном существовании Лох-Несского чудовища
Порт в Севастополе
Зарубежные СМИ врут о Крыме, заявил глава немецкой делегации
Лента
новостей
Galerina marginata
В Воронежской области десять человек погибли от отравления грибами
Фото предоставлено руководителем Опушкинской археологической экспедиции Игорем Храпуновым
В Крыму нашли склеп со странным погребением
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Аэропорт Шереметьево
Россиянин попытался улететь в Рим с 1,5 тысячи пачек сигарет
Скорая помощь на улице Стамбула
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Фасад Александровского подворья в Иерусалиме
Источник рассказал о связи коллекции Гинцбургов с подворьем в Иерусалиме
Сотрудники полиции
На юге Москвы подожгли мужчину
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Капельницы
В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы
Молоток судьи
Двое жителей Башкирии получили условные сроки за самосуд над подростком
Наурис Пунтулис
Министр культуры Латвии выступил против "самодостаточности русского языка"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
07:33НАСА: на МКС не смогут помочь роботу "Федору", если стыковка пойдет не так
Лента новостейМолния