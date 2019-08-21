В Перу археологи обнаружили барельеф древнейшей цивилизации Америки

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Археологи нашли на раскопках в Вичаме (Перу) барельеф возрастом около 3800 лет, который отнесли к древнейшей цивилизации обоих американских континентов, сообщает euronews.com.
Команда ученых-археологов обнаружила фигуру жабы, которая обхватила лапами голову человека.
"Возраст находки, примерно, 3800 лет. Барельеф посвятили "прибытию воды", которая была очень важна для жителей древнего города", - объяснила археолог Татьяна Абад на пресс-конференции в Лиме.
Раскопки в Вичаме ведутся с 2007 года. На протяжении этих лет удалось найти фрагменты построек и воссоздать план города. На прошлой неделе, примерно, на том же месте, на стене, был обнаружен барельеф с изображением змей и человеческих голов, который, предположительно, мог быть посвящен богам плодородия.
Историки считают, что цивилизация, центром которой был город Караль, была уничтожена около 1600 года до н.э.
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