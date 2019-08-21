Рослесхоз заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами по всей России

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами стабилизирована не только в Сибири, но и по всей России, сообщил журналистам в среду временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

"На сегодняшний день в зонах тушения площадь пожаров достаточно небольшая. Поэтому мы говорим, что ситуация стабилизирована и на территории всей Российской Федерации, и на территории трех субъектов, на всей территории которых действует режим ЧС", - сказал Клинов на брифинге по теме лесопожарной обстановки в МИА "Россия сегодня".

Наибольшую площадь пожары охватили в Красноярском крае - действуют 53 пожара на землях лесного фонда площадью почти 80 тысяч гектаров. В Иркутской области тушили пять пожаров площадью 12,3 тысячи гектаров.