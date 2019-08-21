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РИА Новости

Рослесхоз заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами по всей России

16:15 21.08.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами стабилизирована не только в Сибири, но и по всей России, сообщил журналистам в среду временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.
"На сегодняшний день в зонах тушения площадь пожаров достаточно небольшая. Поэтому мы говорим, что ситуация стабилизирована и на территории всей Российской Федерации, и на территории трех субъектов, на всей территории которых действует режим ЧС", - сказал Клинов на брифинге по теме лесопожарной обстановки в МИА "Россия сегодня".
Тушение лесных пожаров
20 августа, 15:53РИА Новости
В Сибири сохраняется "чрезвычайная опасность" лесных пожаров
Наибольшую площадь пожары охватили в Красноярском крае - действуют 53 пожара на землях лесного фонда площадью почти 80 тысяч гектаров. В Иркутской области тушили пять пожаров площадью 12,3 тысячи гектаров.
В четырех регионах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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Красноярский крайИркутская областьРоссияЯкутияБурятияПроисшествия
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