Рослесхоз заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами по всей России

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами стабилизирована не только в Сибири, но и по всей России, сообщил журналистам в среду временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.
"На сегодняшний день в зонах тушения площадь пожаров достаточно небольшая. Поэтому мы говорим, что ситуация стабилизирована и на территории всей Российской Федерации, и на территории трех субъектов, на всей территории которых действует режим ЧС", - сказал Клинов на брифинге по теме лесопожарной обстановки в МИА "Россия сегодня".
Наибольшую площадь пожары охватили в Красноярском крае - действуют 53 пожара на землях лесного фонда площадью почти 80 тысяч гектаров. В Иркутской области тушили пять пожаров площадью 12,3 тысячи гектаров.
В четырех регионах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.