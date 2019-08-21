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РИА Новости

В Рослесхозе оценили экономический ущерб от лесных пожаров

16:15 21.08.2019 (обновлено: 16:36 21.08.2019)
10533
© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Экономический ущерб от лесных пожаров с начала 2019 года составил около семи миллиардов рублей, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

"Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины", — уточнил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Клинов добавил, что в целом ситуация стабилизировалась. Общая площадь действующих лесных пожаров в Сибири по состоянию на среду составляет 1,121 миллиона гектаров, из них 1,013 миллиона — это труднодоступные территории.
Самая сложная обстановка сохраняется в Красноярском крае, там горят почти 80 тысяч гектаров, введен режим ЧС.
Чрезвычайная ситуация объявлена также в Иркутской области, Бурятии и Якутии. Причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии.
Тушение лесных пожаров
20 августа, 15:53РИА Новости
В Сибири сохраняется "чрезвычайная опасность" лесных пожаров
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуРослесхозРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Рослесбезхоз
21 августа, 16:58
rsremal spb
1410100
Вот мне интересно, почему не внедряют практику управления лесным хозяйством. Попросили помощи Китая, Китай согласился. Но решение проблемы внутри страны. Колоссальный ущерб наносится, вместо того чтобы организовать цивилизованного управление.
21 августа, 16:49
ТЧТатьяна Чувилова
1210000
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