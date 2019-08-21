В Рослесхозе оценили экономический ущерб от лесных пожаров

"Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины", — уточнил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".