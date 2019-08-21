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РИА Новости

После обрушения на шахте "Ново-Кальинская" под землей остаются 56 горняков

16:11 21.08.2019 (обновлено: 17:28 21.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Судьба одного горного рабочего остается неизвестной после обрушения горной породы на шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области, под землей находятся 56 человек, сообщили РИА Новости пресс-службе МЧС России.
"В городе Североуральск произошло обрушение породы на шахте "Ново-Кальинская" на глубине 1240 метров. По предварительной информации, отрезан доступ к одному горнорабочему", - сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что на шахте "Ново-Кальинская" произошло обрушение горной породы.
По его словам, на шахте находится рабочая смена в составе 56 человек, эвакуация не проводилась.
На место ЧП направлены два отделения горноспасателей в 15 человек. Шахта работает в штатном режиме.
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18 августа, 08:54РИА Новости
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