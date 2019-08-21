После обрушения на шахте "Ново-Кальинская" под землей остаются 56 горняков

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Судьба одного горного рабочего остается неизвестной после обрушения горной породы на шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области, под землей находятся 56 человек, сообщили РИА Новости пресс-службе МЧС России.

"В городе Североуральск произошло обрушение породы на шахте "Ново-Кальинская" на глубине 1240 метров. По предварительной информации, отрезан доступ к одному горнорабочему", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что на шахте "Ново-Кальинская" произошло обрушение горной породы.

По его словам, на шахте находится рабочая смена в составе 56 человек, эвакуация не проводилась.