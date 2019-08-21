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РИА Новости
Культура

Археологи нашли в Пскове холодильник XVII века

17:03 21.08.2019
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© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки
© Fotolia / Krugloff
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Прототип современного холодильника, датированный XVII веком, обнаружен при раскопках в исторических Поганкиных палатах в Пскове, сообщает Псково-Изборский музей-заповедник.
Как отмечает музей, находка "будет обязательно музеефицирована" в составе будущей экспозиции, демонстрирующей древнюю кухню.
Первый бытовой электрический холодильник появился в 1913 году.
Поганкины палаты - каменное жилое, складское и производственное здание, которое было построено в 70-е годы XVII века, а сейчас относится к памятникам истории и культуры федерального значения.
Археологические раскопки проводятся в рамках проекта "Музейный квартал", предполагающего создание единой зоны музейно-туристического обслуживания, а также в рамках совместного проекта правительства России и Всемирного банка по сохранению и использованию культурного наследия в России.
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КультураРоссияПсков
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