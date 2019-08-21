Размер возможного выкупа за похищенных в Камеруне россиян не разглашается

На рейде порта Дуала в Камеруне 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было.