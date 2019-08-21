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РИА Новости

Размер возможного выкупа за похищенных в Камеруне россиян не разглашается

16:06 21.08.2019 (обновлено: 16:46 21.08.2019)
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© AFP 2019 / MOHAMED DAHIRВооруженный пират на берегу океана
Вооруженный пират на берегу океана
© AFP 2019 / MOHAMED DAHIR
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Размер возможного выкупа за российских моряков не разглашается в интересах дела, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Камеруне.
На рейде порта Дуала в Камеруне 15 августа пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было.
Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
20 августа, 13:13РИА Новости
Пираты допустят врача к похищенным у берегов Камеруна россиянам
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