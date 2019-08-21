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РИА Новости

Сибирские города могут снова оказаться в дыму из-за лесных пожаров

16:05 21.08.2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Не исключено, что населенные пункты Сибири вновь окажутся в дыму из-за лесных пожаров, многое зависит от направления ветра, заявил заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Кривошеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Ситуация, которая была в начале июля месяца, ушла. Но остались отдельные очаги на удаленных и труднодоступных местах. Все будет зависеть от того, в каком направлении будет дуть ветер, а работа по ликвидации и тушению продолжается", - сказал Кривошеев, отвечая на вопрос, сохраняется ли угроза задымления.
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По его словам, общая площадь действующих лесных пожаров в Сибири составляет 1,121 миллиона гектаров, из них 1,013 миллиона - это труднодоступные территории.
На начало августа более 800 населенных пунктов находилось в зоне задымления из-за лесных пожаров в Сибири, впоследствии их количество сократилось до десятка.
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