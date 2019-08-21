Сибирские города могут снова оказаться в дыму из-за лесных пожаров

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Не исключено, что населенные пункты Сибири вновь окажутся в дыму из-за лесных пожаров, многое зависит от направления ветра, заявил заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Кривошеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Ситуация, которая была в начале июля месяца, ушла. Но остались отдельные очаги на удаленных и труднодоступных местах. Все будет зависеть от того, в каком направлении будет дуть ветер, а работа по ликвидации и тушению продолжается", - сказал Кривошеев, отвечая на вопрос, сохраняется ли угроза задымления.

По его словам, общая площадь действующих лесных пожаров в Сибири составляет 1,121 миллиона гектаров, из них 1,013 миллиона - это труднодоступные территории.