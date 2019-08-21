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РИА Новости

Аварийно севший в Подмосковье Airbus утилизируют

15:58 21.08.2019
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© АГН "Москва"Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© АГН "Москва"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A321, аварийно приземлившийся в подмосковном поле кукурузы, решено утилизировать, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе авиакомпании.
"Да, Сергей Николаевич [Скуратов, гендиректор авиакомпании] это еще в первый день говорил", - сказала представитель пресс-службы в ответ на вопрос, действительно ли самолет не подлежит восстановлению и будет утилизирован.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел в прошлый четверг и едва не стоил жизни более чем 200 людям. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить.
В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли "единственно верное решение" - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя самолет был с полными баками.
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
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Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, пилотам повезло с кукурузой, которая обеспечила скольжение и уменьшила риск возникновения искр. Впоследствии президент Владимир Путин присвоил обоим летчикам звания Героев России, а остальной экипаж получил ордена Мужества.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомAirbus A321РосавиацияУральские авиалинииМосковская областьРоссияОбщество
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