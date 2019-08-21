Аварийно севший в Подмосковье Airbus утилизируют

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний" Airbus A321, аварийно приземлившийся в подмосковном поле кукурузы, решено утилизировать, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе авиакомпании.

"Да, Сергей Николаевич [Скуратов, гендиректор авиакомпании] это еще в первый день говорил", - сказала представитель пресс-службы в ответ на вопрос, действительно ли самолет не подлежит восстановлению и будет утилизирован.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел в прошлый четверг и едва не стоил жизни более чем 200 людям. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить.

В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли "единственно верное решение" - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя самолет был с полными баками.