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РИА Новости

Астронавты Хейг и Морган вышли в открытый космос

15:55 21.08.2019
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© Фото : Роскосмос/Олег Кононенко Выход в открытый космос астронавтов NASA Энн Макклейн и Ника Хейга
Выход в открытый космос астронавтов NASA Энн Макклейн и Ника Хейга
© Фото : Роскосмос/Олег Кононенко
Выход в открытый космос астронавтов NASA Энн Макклейн и Ника Хейга. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА новости. Астронавты НАСА Ник Хейг и Андрю Морган вышли в открытый космос для проведения работ по установке стыковочного адаптера на Международной космической станции (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию на своем сайте.
Астронавты перевели скафандры в режим автономного питания в 15.27 мск.
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Первым шлюзовый отсек покинул астронавт Хейг, для которого это третий выход в открытый космос. Несколькими минутами позже станцию покинул Морган, это его первый выход в открытый космос.
Закрыв за собой шлюзовый отсек, Хейг и Морган провели осмотр скафандров и креплений для обеспечения своей безопасности. Астронавтам предстоит по плану провести на внешней поверхности станции около 6,5 часов. Они должны завершить работы по установке адаптера, который будет использоваться для стыковки коммерческих космических кораблей.
Ранее на этой неделе адаптер был извлечен из доставившего его ранее на станцию грузового корабля Dragon и установлен с внешней стороны американского модуля "Гармония".
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