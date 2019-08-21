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РИА Новости

В Абхазии обстреляли предвыборный штаб кандидата в президенты Аршбы

15:57 21.08.2019
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© Sputnik / Томас ТхайцукПолицейский автомобиль в Абхазии
Полицейский автомобиль в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 21 авг - РИА Новости. Неизвестный в ночь на среду обстрелял предвыборный штаб кандидата в президенты Абхазии Олега Аршбы, сообщило МВД республики.
"Двадцать первого августа … неизвестным из неустановленного оружия был осуществлен обстрел здания кафе" Нептун", арендованное под предвыборный штаб кандидата в президенты РА Аршба", - говорится в сообщении.
Указывается, что здание, которое находится в селе Мгудзырхуа Гудаутского района, подверглось обстрелу ночью. О пострадавших не сообщается.
Руководитель избирательного штаба Леонид Лакербая заявил, что "мотивы обстрела предельно ясны".
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"Данное преступление мы расцениваем как запугивание представителей избирательного штаба Аршба О.Н. и Барциц О.М.", - говорится в заявлении, распространенном на странице штаба в Facebook.
Аршба известен как кандидат, которого поддерживает экс-президент Абхазии Александр Анкваб, занимавший пост главы республики с 2011 по 2014 годы. Сам Анкваб в силу возраста не может участвовать в выборах.
Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа. На пост главы страны, кроме Аршбы (советник министра обороны), претендуют также действующий президент Рауль Хаджимба, бывший первый вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат Алмас Джапуа, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба, председатель партии "Амцахара" Алексей Квициния, экс-председатель Службы государственной безопасности Астамур Тарба, преподаватель исторического факультета Абхазского госуниверситета Артур Анкваб и предприниматель Астамур Какалия.
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