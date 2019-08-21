В Абхазии обстреляли предвыборный штаб кандидата в президенты Аршбы

СУХУМ, 21 авг - РИА Новости. Неизвестный в ночь на среду обстрелял предвыборный штаб кандидата в президенты Абхазии Олега Аршбы, сообщило МВД республики.

"Двадцать первого августа … неизвестным из неустановленного оружия был осуществлен обстрел здания кафе" Нептун", арендованное под предвыборный штаб кандидата в президенты РА Аршба", - говорится в сообщении.

Указывается, что здание, которое находится в селе Мгудзырхуа Гудаутского района, подверглось обстрелу ночью. О пострадавших не сообщается.

Руководитель избирательного штаба Леонид Лакербая заявил, что "мотивы обстрела предельно ясны".

"Данное преступление мы расцениваем как запугивание представителей избирательного штаба Аршба О.Н. и Барциц О.М.", - говорится в заявлении, распространенном на странице штаба в Facebook.

Аршба известен как кандидат, которого поддерживает экс-президент Абхазии Александр Анкваб, занимавший пост главы республики с 2011 по 2014 годы. Сам Анкваб в силу возраста не может участвовать в выборах.