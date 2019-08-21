"Петрозаводскому маньяку" предъявили обвинение

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 авг - РИА Новости. Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек в Петрозаводске осенью 2018 года, дело будет направлено в суд, сообщает в среду ведомство.

По информации прокуратуры, Ипатову предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии", "Угроза убийством" и "Умышленное убийство двух лиц, из хулиганских побуждений".

"После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в верховный суд Карелии для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 19 сентября 2018 года 28-летний Ипатов напал на 20-летнюю девушку у общежития медицинского колледжа и зарезал ее, а на следующий день убил 27-летнюю девушку у стадиона "Юность". В обоих случаях мужчина использовал нож.

В прокуратуре добавили, Ипатов в июне 2018 года в ходе ссоры нанес собутыльнику множественные удары, причинив вред здоровью. А в сентябре 2018 года "на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой" с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, два раза ударил ножом, после чего угрожал убить.

В сообщении указывается, что все преступления Ипатов совершил в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время злоумышленник арестован. Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, признала обвиняемого вменяемым. Ипатов находится под стражей в Петрозаводске.