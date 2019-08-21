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РИА Новости

Власти Приангарья выделят средства для обеспечения жильем всех пострадавших

15:44 21.08.2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЗатопленные жилые дома в Иркутской области.
Затопленные жилые дома в Иркутской области.
© РИА Новости / МЧС РФ
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Затопленные жилые дома в Иркутской области. . Архивное фото
ИРКУТСК, 21 авг – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял решение выделить средства на жилье всем, кто его лишился во время паводка, а не только тем, у кого оно было единственным, сообщает пресс-служба правительства области.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
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В настоящее время средства из бюджета выдаются только тем, кто во время стихийного бедствия лишился единственного жилья. Те, кто имеет второе, третье жилье, либо долю в праве общей собственности на такие объекты, в соответствии с законодательством РФ, получить дома или квартиры, взамен утраченных, не имеют права.
"Я принял решение выделять средства из областного бюджета, независимо от того, есть ли у человека другое жилье или доли в праве общей собственности в других помещениях. Ситуации бывают разные. У кого-то есть очень маленькая доля в праве общей собственности, меньше социальной нормы, бывает так, что в доме прописаны одни люди, а по факту проживают их родственники, и они не получают жилье. Мы будем выделять средства на приобретение домов или квартир для них из областного бюджета", - сказал Левченко.
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При этом губернатор отметил, что в решении этого вопроса регион рассчитывает на помощь из федерального бюджета. Соответствующие письма уже направлены заместителю председателя правительства РФ, председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталию Мутко и министру финансов РФ Антону Силуанову. Регион также будет изыскивать резервы из собственных средств.
Без жилья в подтопленных территориях Приангарья оказались 6 тысяч человек, из них около 15% имеют доли в праве общей собственности на другие объекты, либо другие жилые помещения. Чтобы приобрести им жилье, потребуется более миллиарда рублей.
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