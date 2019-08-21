Производитель прокомментировал информацию о дорогих билетах на SSJ100

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Производитель постоянно работает над снижением стоимости эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), в вопросах ценообразования на билеты многое зависит от тарифной политики самих авиакомпаний, заявили РИА Новости в пресс-службе "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС), выпускающих эти лайнеры.

СМИ неоднократно сообщали, что самолеты SSJ часто простаивают из-за сложностей с получением запчастей. Крупнейшим эксплуатантом SSJ является российская авиакомпания "Аэрофлот".

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Редько в среду заявил РИА Новости, что стоимость простоя SSJ100 не должна сказываться на цене билетов, бремя обслуживания самолетов на этапе развития системы сервиса должны принять на себя институты развития и производитель. В пресс-службе ФАС РИА Новости подтвердили, что глава ведомства Игорь Артемьев направил в Минтранс, Минпромторг и в аппарат вице-премьера Максима Акимова письмо, в котором отметил, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем с другими самолетами из-за высоких расходов на обслуживание. Минтранс подтвердил получение письма.

"Прежде всего, в вопросах ценообразования многое зависит от тарифной политики самих авиакомпаний. Авиакомпания "Аэрофлот" никогда не была лоукостером, а позиционирует себя как премиального национального перевозчика, что соответствующим образом отражается на цене билетов", - сказал собеседник агентства.

"Со своей стороны производитель постоянно работает над снижением стоимости эксплуатации SSJ100, так как, в том числе, именно снижение эксплуатационных расходов является в данный момент одной из ключевых задач модернизации самолёта. В целом в рамках стандартной практики расходы на техническое обслуживание самолетов составляет 20-25% от всех затрат авиакомпании", - добавил он.