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РИА Новости
Республика Татарстан

В рамках ЧМ WorldSkills Kazan 2019 провели самую массовую экскурсия

15:41 21.08.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаДонские волонтеры примут участие в подготовке WorldSkills Kazan 2019
Донские волонтеры примут участие в подготовке WorldSkills Kazan 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Почти 2 тысячи участников чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 во вторник посетили обзорную экскурсию по Казани, что стало рекордом, сообщает госкомитет Татарстана по туризму в среду.
"Во вторник, 20 августа, более 1,98 тысячи участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 посетили обзорную экскурсию по Казани. Как отметил председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова, это абсолютный рекорд организации экскурсии по Казани для такого количества человек одновременно", - говорится в сообщении.
По информации Иванова, за два дня – 18 и 20 августа экскурсию посетили в общей сложности более 3,95 тысячи человек. Экскурсия в таком формате и объёме, по его словам, – новая вершина для туристической отрасли Татарстана.
Участников экскурсионной программы разделили на подгруппы по 40 человек, чтобы они с комфортом могли познакомиться с городом на обзорной экскурсии и посетить главные достопримечательности – Казанский Кремль, Старо-татарскую слободу, наиболее интересные современные объекты.
Презентация медалей чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Казани
16 августа, 19:26Республика Татарстан
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Одновременно в каждый из дней экскурсантов обслуживал 51 экскурсовод на 51 автобусе.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В России движение охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.
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20 августа, 19:02Республика Татарстан
В Казани открылась деревня мирового чемпионата WorldSkills 2019
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Республика ТатарстанWorldSkillsWorldSkills Competition-2019ТатарстанРоссияОбщество
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