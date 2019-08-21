Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T15:40Z
https://ria.ru/20190821/1557746886.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155267/43/1552674349_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_215a7614f0ef4b692bf3f56abfac3d5b.jpg
РИА Новости
Ситуация в Судане

Приведенный к присяге Суверенный совет Судана проводит первое заседание

15:40 21.08.2019
163
© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
ХАРТУМ, 21 авг - РИА Новости. Суверенный совет Судана, приведенный к присяге в среду, начал свое первое заседание, передает корреспондент РИА Новости.
В среду глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, а также девять кандидатов от военных и оппозиционной коалиции "Силы за свободу и перемены" принесли присягу в качестве членов Суверенного совета страны.
Один из кандидатов в члены Совета не присутствовал на церемонии приведения к присяге, так как не успел прибыть на нее из-за рубежа.
В состав Суверенного совета Судан вместе с его главой Абдель Фаттахом аль-Бурханом вошли: заместитель главы Переходного военного совета Судана, командующий силами быстрого реагирования генерал-полковника Мухаммад Хамдан Декло, официальный представитель Переходного военного совета страны генерал-лейтенант Шамс ад-Дин аль-Кабаши, генерал-лейтенант Ясер Ата, генерал-майор Ибрагим Джабер Карим. От сил оппозиции в совет вошли: один из бывших лидеров влиятельной суданской партии "Аль-Умма" Хасан Шейх Идрис, ученый Садик Таур, политический активист Мухаммед Феки, политик Мухаммед Тааиш, одна из старейших в Судане политических и гражданских активистов Айша Муса. Одиннадцатый член Суверенного совета – христианка Раджа Абдель Масих, ее кандидатура была выбрана общим голосованием членов совета. Ранее она работала советником в министерстве юстиции Судана.
Президент Судана Омар аль-Башир
19 августа, 14:30Ситуация в Судане
Экс-глава Судана объяснил происхождение обнаруженных у него денег
Во вторник, правящий в настоящий момент страной Переходный военный совет издал указ о формировании Суверенного совета Судана, который насчитывает 11 человек.
Ожидается, что в ближайшие часы Переходный военный совет объявит о своем роспуске.
Согласно конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период в три с небольшим года станет Суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием.
Руководить Суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 - выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать Совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир, правивший страной 30 лет, был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией Переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военным советом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
19 августа, 12:11Ситуация в Судане
Консолидировать Судан могут только военные, считает эксперт
Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в минувшую субботу в Хартуме основные политические документы - конституционную декларацию и соглашение о переходном периоде, по которым страна будет жить в ближайшие три года.
200000
Обсудить 0
Ситуация в СуданеСуданВ мире
Рекомендуем
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Члены суверенного совета Судана принесли присягу
РИА
Новости
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
В Судане вступил в должность новый премьер-министр
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
СМИ: Германия тратит сотни миллионов евро на содержание американских войск
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
Биография Михаила Абрамова
Лента
новостей
Испытание антропоморфного робота Федор проекта Спасатель
Роботу "Федору" дадут в руки огнетушитель во время пребывания на МКС
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
Хаменеи потребовал решить вопрос зависимости Тегерана от нефтяных доходов
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме оценили слова Шойгу о напряженной обстановке на западных границах
Израильский военный беспилотник
Израильские БПЛА нанесли удар по военным базам, утверждает иракский депутат
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Глава военного совета Судана принес присягу руководителя суверенного совета
Йемен
Власти Йемена попросили президента исключить ОАЭ из арабской коалиции
Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ
В российские школы в 2019 году пойдут почти два миллиона первоклассников
Йемен
Арабская коалиция сбила беспилотники хуситов в Йемене
Йемен
Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
Активист партии Яблоко Валерий Костенок в Басманном суде Москвы. 12 августа 2019
Мосгорсуд оставил в СИЗО члена "Яблока" по делу о массовых беспорядках
Добыча нефти на Ближнем Востоке
Иран предложил Ираку проект нефтепровода до сирийского порта, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
07:36В Петербурге загорелся теплоход "Петр Чайковский"
Лента новостейМолния