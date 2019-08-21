Приведенный к присяге Суверенный совет Судана проводит первое заседание

ХАРТУМ, 21 авг - РИА Новости. Суверенный совет Судана, приведенный к присяге в среду, начал свое первое заседание, передает корреспондент РИА Новости.

В среду глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, а также девять кандидатов от военных и оппозиционной коалиции "Силы за свободу и перемены" принесли присягу в качестве членов Суверенного совета страны.

Один из кандидатов в члены Совета не присутствовал на церемонии приведения к присяге, так как не успел прибыть на нее из-за рубежа.

В состав Суверенного совета Судан вместе с его главой Абдель Фаттахом аль-Бурханом вошли: заместитель главы Переходного военного совета Судана, командующий силами быстрого реагирования генерал-полковника Мухаммад Хамдан Декло, официальный представитель Переходного военного совета страны генерал-лейтенант Шамс ад-Дин аль-Кабаши, генерал-лейтенант Ясер Ата, генерал-майор Ибрагим Джабер Карим. От сил оппозиции в совет вошли: один из бывших лидеров влиятельной суданской партии "Аль-Умма" Хасан Шейх Идрис, ученый Садик Таур, политический активист Мухаммед Феки, политик Мухаммед Тааиш, одна из старейших в Судане политических и гражданских активистов Айша Муса. Одиннадцатый член Суверенного совета – христианка Раджа Абдель Масих, ее кандидатура была выбрана общим голосованием членов совета. Ранее она работала советником в министерстве юстиции Судана.

Во вторник, правящий в настоящий момент страной Переходный военный совет издал указ о формировании Суверенного совета Судана, который насчитывает 11 человек.

Ожидается, что в ближайшие часы Переходный военный совет объявит о своем роспуске.

Согласно конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период в три с небольшим года станет Суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием.

Руководить Суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 - выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать Совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир, правивший страной 30 лет, был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией Переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военным советом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.