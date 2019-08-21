В Приамурье обследуют образовательные учреждения после ЧП в детсаду

© Фото : СУСК РФ по Амурской области Обрушении фрагмента штукатурки с потолка помещения группы детского сада в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 авг - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил профильным министерствам обследовать образовательные и социальные организации после обрушения штукатурки в детском саду Благовещенска, сообщается на сайте правительства региона.

В среду в детском саду № 5 Благовещенска в игровой младшей группы с потолка обрушилась штукатурка, по данным министерства образования и науки области, в это время в помещении находилось 13 детей, троим была оказана медицинская помощь. Сейчас двое находятся дома. Состояние третьего ребенка - девочки в возрасте двух лет и девяти месяцев - удовлетворительное, по данным минздрава Приамурья, она доставлена в Амурскую областную детскую клиническую больницу. 100 воспитанников детсада в четверг перераспределят по другим корпусам. Здание находится в эксплуатации 58 лет, его дополнительно обследуют. После ЧП проверку проводит СК и прокуратура региона.

"Министерствам образования и науки и строительства и архитектуры поручаю принять исчерпывающие меры во избежание повторения подобных ситуаций. Нужно провести обследование там, где это необходимо. В отношении садика, где было обрушение, провести служебное расследование - кто и когда проводил работы, и принять соответствующие меры", - цитируется поручение Орлова на сайте.

Как рассказала министр образования и науки области Светлана Яковлева, чьи слова также приводятся на сайте, капитальный ремонт в этом году в детском саду не проводился, "только ремонтные работы в виде побелки".

"Само событие произошло на 2-м этаже в группе, в которую только начали ходить дети. Штукатурка сухая, намоканий, деформаций, "провисов" нет. Предположение, почему произошло обрушение, - здание эксплуатируется 58 лет, его много раз белили и красили, предварительно, в результате переувлажнения от продолжительных дождей ухудшилось сцепление штукатурки с несущей плитой",- приводятся слова Яковлевой.

Министр отметила, что все образовательные организации Приамурья проверят после ЧП.

Также на заседании в правительстве Приамурья было предложено рассмотреть возможность обследовать социальные учреждения области на наличие скрытых дефектов, которые могут возникнуть после дождевого паводка.

"Минстрою поручено проработать этот вопрос. По поручению губернатора профильные министерства предоставят перечень социальных и образовательных объектов, которые также проверят специалисты в кратчайшие сроки",- сообщается на сайте.