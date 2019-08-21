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РИА Новости

Самарские коммунальщики заявили о законности установки "пирамид позора"

15:37 21.08.2019
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© Фото : Самарские коммунальные системы"Пирамида позора", установленная у дома должника в Самаре
Пирамида позора, установленная у дома должника в Самаре
© Фото : Самарские коммунальные системы
САМАРА, 21 авг — РИА Новости. Установка перед домами должников за воду "пирамид позора" законна и согласована с юристами, заявили РИА Новости в пресс-службе компании "РКС-Самара".
Ранее сообщалось, что "РКС-Самара" (единый оператор водоснабжения и водоотведения в Самаре) с мая прошлого года устанавливает трехтонные бетонные пирамиды с надписью "Здесь живет должник" у частных домов и организаций, имеющих задолженность за воду. В среду коммунальщики сообщили, что поставили перед домом неплательщика "говорящую пирамиду позора", которая оказалась еще более эффективной. По данным компании, на звук пришли все соседи, в результате меньше чем через 2 часа должник оплатил непогашенные квитанции за воду.
"Установка таких пирамид законна. Мы прорабатывали этот вопрос с юристами", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в прошлом году прокуратура предъявила претензии к компании по поводу установки "пирамид позора", однако впоследствии они были сняты. "В прокуратуре посчитали, что мы таким образом распространяли свою рекламу, не оплачивая налог на землю и получая от этого прибыль. Мы объяснили, что, во-первых, никакой прибыли мы от этого не получаем, а только пытаемся получить оплату за уже предоставленные услуги. Во-вторых, у нас не пирамиде нет ни одного логотипа компании. В-третьих, у нас не было никакого долгосрочного использования земли. В результате прокуратура посчитала наши аргументы достаточными и больше претензий не предъявляла", - объяснила представитель "РКС-Самара".
По ее словам, компания также не нарушает законы, устанавливая "говорящие пирамиды". "Что касается "говорящих пирамид", здесь мы называем только адрес, но не называем имя и фамилию должника, а значит, закон о персональных данных не нарушаем", - сказала собеседница агентства.
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