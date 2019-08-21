СМИ: Германия тратит сотни миллионов евро на содержание американских войск

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Правительство Германии тратит на содержание американских войск, расположенных на территории ФРГ, сотни миллионов евро, передает телеканал Правительство Германии тратит на содержание американских войск, расположенных на территории ФРГ, сотни миллионов евро, передает телеканал ARD со ссылкой на ответ министерства финансов Германии по запросу депутата бундестага от партии "Левые" Бригитте Фрайхольд.

По данным минфина Германии, за последние семь лет правительство ФРГ выделило на содержание американских войск более 240 миллионов евро. Эти средства были израсходованы среди прочего на пенсии бывшим сотрудникам и использование земельных участков и зданий.

Кроме того, 480 миллионов евро, которые правительство ФРГ выделило на строительные работы военных объектов для партнеров по НАТО в Германии в период с 2012 по 2019 год, "практически полностью" были израсходованы на США.

Минфин также указал в документах, что с 2012 года на территории ФРГ было проведено 882 военных учения американских войск.

Ранее телеканал ARD со ссылкой на посла США в Германии Ричарда Гренелла сообщал, что США могут передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу из-за того, что ФРГ до сих пор не увеличила расходы на оборону до 2% от ВВП. В свою очередь посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала в Twitter, что Польша исполняет свою обязанность перед НАТО по расходам на оборону, а Германия этого не делает. Она заявила, что "приветствовала бы, если американские войска в Германии пришли в Польшу".

При этом в понедельник министр иностранных дел республики Яцек Чапутович заявил в интервью изданию Rzeczpospolita, что Польша не поддерживает возможную передислокацию на свою территорию американских войск из Германии. По его словам, американские войска в Германии "служат также безопасности Польши" и "находятся в резерве" на случай "если бы Польша была атакована Россией".