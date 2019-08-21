В Нижнекамской ЦРБ создали ожоговый блок

КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Ожоговый блок стоимостью более 113 миллионов рублей с самым современным оборудованием открылся на базе Нижнекамской центральной районной многопрофильный больницы (НЦРМБ), сообщили РИА Новости в компании "Нижнекамскнефтехим", на средства которой реализован проект.

Решение о создании ожогового блока на базе НЦРМБ было принято в июле 2018 года по поручению председателя совета директоров "Нижнекамскнефтехима" Руслана Шигабутдинова. Цель его создания – повышение эффективности комплексной реабилитации пострадавших от ожогов. Ранее для оказания высококвалифицированной помощи пациентам с обширными ожогами приходилось транспортировать их в лечебные учреждения Набережных Челнов и Казани.

"В одной команде по реализации данного проекта работали нефтехимики и медицинские работники… Открытие такого ожогового блока даст новый импульс развитию нижнекамского здравоохранения", - сказал на церемонии торжественного открытия нового блока заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов.

По словам Шигабутдинова, производство всегда связано с опасными факторами, а люди, работники "Нижнекамскнефтехима" и жители Нижнекамска, – самый главный актив и заслуживают самого лучшего медицинского обслуживания. "Для сохранения жизней и здоровья людей мы и открываем этот блок, оснащенный самым современным высокотехнологичным оборудованием. Но пусть этот блок остается пустым и таким же новым и используется крайне редко, но при острой необходимости в нем есть все возможности для оказания квалифицированной помощи", - сказал он.

Генеральный директор "Нижнекамскнефтехима" Азат Бикмурзин подчеркнул, что практически все объекты здравоохранения с момента основания Нижнекамска были построены компанией, и она продолжает эту традицию.

В рамках создания ожогового блока проведена перепланировка помещений в одном из лечебных корпусов, установлены автоматические двери, палаты оснащены новой мебелью и современным медицинским оборудованием.