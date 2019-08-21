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РИА Новости

Самарским коммунальщикам за установку "пирамид позора" может грозить штраф

15:32 21.08.2019
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© Фото : ООО "РКС-Холдинг"Пирамида позора перед домом должника в частном секторе Железнодорожного района в Самаре
Пирамида позора перед домом должника в частном секторе Железнодорожного района в Самаре
© Фото : ООО "РКС-Холдинг"
Пирамида позора перед домом должника в частном секторе Железнодорожного района в Самаре. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Самарские коммунальщики, которые начали устанавливать перед домами должников за воду "пирамиды позора", в том числе и оснащенные динамиками, могут быть привлечены к административной ответственности за самоуправство, сказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее пресс-служба ООО "Самарские коммунальные системы" ("РКС-Самара") опубликовала сообщение, в котором рассказала о новом методе воздействия на должников за воду. Если год назад самарские коммунальщики устанавливали у частных домов и организаций трехтонные бетонные пирамиды с надписью "Здесь живет должник", то теперь эти самые пирамиды ещё и оборудованы динамиком, который дублирует изобличающее сообщение.
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"С моральной точки зрения подобные действия, конечно, недопустимы. Если же оценивать с юридической, то выходит, что ненадлежащее лицо осуществляет некое наказание, которое не предусмотрено никакими существующими кодексами. Жильцы вполне могут обратиться в суд с заявлением о "самоуправстве" - это статья 19.1 КоАП РФ. Надо сказать, что судом не установлено, что тот или иной человек или организация является должником, а коммунальщики всё равно осуществляют подобные действия, ещё и будучи неуполномоченными", - сказал Аграновский.
"Также напомню, что никакие так называемые "позорящие" наказания у нас в стране не предусмотрены. Выходит, что происходит самое настоящее вмешательство в неприкосновенность частной жизни, можно рассмотреть возможность ещё и потребовать компенсации морального вреда по статье 151 ГК РФ", - отметил он.
Статья 19.1 КоАП РФ предусматривает за её нарушение вынесение предупреждения или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 300 до 500 рублей.
До этого в "РКС-Самара" лишь отмечали, что законодательство не ограничивает шум в общественных местах, другие правовые вопросы коммунальщики не поднимали. Тем не менее, по их словам, такая мера воздействия на должников является очень эффективной.
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Дмитрий АграновскийРоссияОбщество
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