Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-21T15:19Z
https://ria.ru/20190821/1557745943.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155746/99/1557469911_0:236:3072:1964_1036x0_80_0_0_e7f13296fd3f17fc587f3da612c4a992.jpg
РИА Новости

Путин встретится с главами угледобывающих регионов

15:19 21.08.2019
474
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
День шахтера в этом году в России отмечают 25 августа.
Здание МГИМО в Москве
28 декабря 2018, 09:35Навигатор абитуриента
МГИМО и МИЭП будут готовить кадры для угледобывающей компании "Колмар"
"В преддверии Дня шахтера Владимир Путин 22 августа встретится с руководителями угледобывающих регионов Российской Федерации, в число которых входят Кемеровская и Новосибирская области, республики Саха и Хакасия, Красноярский и Забайкальский края", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе президента, основной темой встречи станет текущая ситуация в угольной отрасли страны. Кроме того, собравшиеся обсудят стратегию развития угольной отрасли до 2035 года.
Также в беседе примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
720003
Обсудить 0
Владимир ПутинКрасноярский крайХакасияЗабайкальский крайРоссияЯкутияЭкономика
Рекомендуем
Сотрудники МЧС
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
РИА
Новости
Производство самолетов Sukhoi Superjet 100 в Комсомольске-на-Амуре
Производитель прокомментировал информацию о дорогих билетах на SSJ100
Титаник в доке порта Саутгемптон перед отправлением
Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё
Путин прибыл в президентский дворец в Хельсинки
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в президентском дворце в Хельсинки
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Певица Олеся Яковлева
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2
Путин заявил об окончании работ на финском участке "Северного потока – 2"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
Медведев одобрил практику создания "поликлиник на колесах"
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
Сотрудники Музея русской иконы назвали гибель Абрамова большим личным горем
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
WP рассказала, сколько США хотели предложить Дании за Гренландию
Развалины замка Аркарт на берегу озера Лох-несс в Шотландии
Ученые заявили о возможном существовании Лох-Несского чудовища
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Вологодской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Учения в Калининградской области
Шойгу рассказал о напряженной обстановке на западных границах России
Сергей Шойгу
Министр обороны Молдавии не откажется от встречи с Шойгу
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:56Захарова ответила на слова Зеленского, связавшего Крым и участие РФ в G8
08:54В Югре нашли обувь одного из пропавших на рыбалке подростков
08:48Российским туристам напомнили об экзотических инфекциях
08:47Ардерн ответила на продажу на Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча
08:38Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяников, пишет "Ъ"
08:35В Ачинском районе нашли 14 снарядов после взрывов на военном складе
08:29Экипаж Ан-24 представили к наградам после жесткой посадки в Бурятии
08:27В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
08:27В Госдуме ответили на предложение Зеленского обменять Крым на членство в G8
08:24Пассажиры горевшего в Петербурге теплохода не пострадали
08:23Роскачество проверило электрочайники на безопасность
08:13Бывший переговорщик РФ в ВТО рассказал о плюсах и минусах участия в клубе
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01Дайверы рассказали об "ужасающих" повреждениях "Титаника"
07:59На Дальнем Востоке за сутки вода ушла из шести населенных пунктов
07:56В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
07:51Глава немецкой делегации не сомневается в принадлежности Крыма России
07:46В Якутии остаются более 60 природных пожаров
07:43Бывший переговорщик России в ВТО сомневается, что США выйдут из организации
07:36В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
Лента новостейМолния