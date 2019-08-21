Путин встретится с главами угледобывающих регионов

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.

День шахтера в этом году в России отмечают 25 августа.

"В преддверии Дня шахтера Владимир Путин 22 августа встретится с руководителями угледобывающих регионов Российской Федерации, в число которых входят Кемеровская и Новосибирская области, республики Саха и Хакасия, Красноярский и Забайкальский края", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе президента, основной темой встречи станет текущая ситуация в угольной отрасли страны. Кроме того, собравшиеся обсудят стратегию развития угольной отрасли до 2035 года.