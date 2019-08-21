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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Сотрудники Музея русской иконы назвали гибель Абрамова большим личным горем

15:18 21.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОснователь Музея русской иконы Михаил Абрамов
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сотрудники Музея русской иконы выразили соболезнования в связи с гибелью основателя музея, бизнесмена и мецената Михаила Абрамова, отметив, что его уход - большое личное горе для всех сотрудников.
"C прискорбием сообщаем, что 20 августа в Греции трагически погиб основатель Музея русской иконы Михаил Юрьевич Абрамов. Михаил Юрьевич находился в вертолете, упавшем в море в проливе Галата – Порос на востоке Пелопоннеса... Для нас, сотрудников Музея русской иконы, уход Михаила Юрьевича – это невосполнимая утрата и большое личное горе. Мы благодарим всех, кто выражает нам свои соболезнования и поддержку в это тяжелое для музея время", - говорится в сообщении на официальной странице в Facebook.
Сотрудники отмечают, что созданный Абрамовым музей - это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, официально преобразованная в общедоступный музей, статус которого подтвержден включением его в российский комитет IСOM (International Council of Museums) и Союз музеев России.
"Посещение музея, экскурсии, лекции и концерты, проходящие в его стенах, бесплатны, все реализуемые музеем проекты всегда осуществлялись исключительно на средства Михаила Абрамова. На благотворительную деятельность он тратил около 80% своего дохода", - говорится в сообщении.
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
Вчера, 13:24РИА Новости
Биография Михаила Абрамова
Вертолет с тремя людьми на борту упал 20 августа возле острова Порос в Греции после того, как задел провода линии электропередачи. По данным греческих СМИ, при крушении погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин. Вертолет Agusta A109, принадлежавший компании I fly, вылетел из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса и совершил посадку в районе Галата, где забрал двух пассажиров. Точные причины крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий
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Религия и мировоззрениеМузей русской иконыМихаил АбрамовНовости - Религия и мировоззрениеГрецияРоссияОбщество
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