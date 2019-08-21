Сотрудники Музея русской иконы назвали гибель Абрамова большим личным горем

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сотрудники Музея русской иконы выразили соболезнования в связи с гибелью основателя музея, бизнесмена и мецената Михаила Абрамова, отметив, что его уход - большое личное горе для всех сотрудников.

"C прискорбием сообщаем, что 20 августа в Греции трагически погиб основатель Музея русской иконы Михаил Юрьевич Абрамов. Михаил Юрьевич находился в вертолете, упавшем в море в проливе Галата – Порос на востоке Пелопоннеса... Для нас, сотрудников Музея русской иконы, уход Михаила Юрьевича – это невосполнимая утрата и большое личное горе. Мы благодарим всех, кто выражает нам свои соболезнования и поддержку в это тяжелое для музея время", - говорится в сообщении на официальной странице в Facebook

Сотрудники отмечают, что созданный Абрамовым музей - это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, официально преобразованная в общедоступный музей, статус которого подтвержден включением его в российский комитет IСOM (International Council of Museums) и Союз музеев России.

"Посещение музея, экскурсии, лекции и концерты, проходящие в его стенах, бесплатны, все реализуемые музеем проекты всегда осуществлялись исключительно на средства Михаила Абрамова. На благотворительную деятельность он тратил около 80% своего дохода", - говорится в сообщении.