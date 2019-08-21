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РИА Новости

В Вологодской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

15:17 21.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали при столкновении трех автомобилей в Череповце в Вологодской области, сообщает пресс-служба областного ГУМВД.
"Двадцатого августа около 19.25 на 3 км автодороги Череповец – Белозерск на территории Череповецкого района Вологодской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина 1966 года рождения, управляя автомобилем Hyundai (микроавтобус), не учел дорожных условий, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной Chevrolet", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Chevrolet отбросило на двигавшийся за ним автомобиль "Лада Калина". В результате погибла пассажир Chevrolet, водитель автомобиля и второй пассажир госпитализированы. Четверым пассажирам микроавтобуса назначено амбулаторное лечение.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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