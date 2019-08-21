В Вологодской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали при столкновении трех автомобилей в Череповце в Вологодской области, сообщает пресс-служба областного ГУМВД.

"Двадцатого августа около 19.25 на 3 км автодороги Череповец – Белозерск на территории Череповецкого района Вологодской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Мужчина 1966 года рождения, управляя автомобилем Hyundai (микроавтобус), не учел дорожных условий, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной Chevrolet", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Chevrolet отбросило на двигавшийся за ним автомобиль "Лада Калина". В результате погибла пассажир Chevrolet, водитель автомобиля и второй пассажир госпитализированы. Четверым пассажирам микроавтобуса назначено амбулаторное лечение.