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РИА Новости

Источники в США подтвердили, что над Йеменом сбили американский БПЛА

15:16 21.08.2019
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© РИА НовостиЙемен
Йемен
© РИА Новости
Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Американский многоцелевой разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 был сбит над Йеменом во вторник, подтвердили агентству Рейтер два анонимных американских источника.
Ранее телеканал "Аль-Масира" сообщил, что контролирующие север Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что их силы ПВО сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар в центральной части страны.
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Как сообщает агентство со ссылкой на двух неназванных чиновников США, американский беспилотник был сбит в провинции Дамар во вторник поздно вечером. MQ-9 длиной 11 метров и с размахом крыльев в 20 метров способен подниматься на высоту до 15 км и ракеты "воздух – земля" и бомбы.
Военные действия между хуситами и силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция, идут с 2014 года. За это время мятежники неоднократно подвергали обстрелам территорию королевства, особенно приграничные районы. Так, в минувшую субботу они предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения.
Американские беспилотники часто используются для нанесения ударов по Йемену для уничтожения подозреваемых в терроризме.
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ЙеменСША
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