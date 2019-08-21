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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

В Якутии 98% школьников обеспечили горячим питанием

15:16 21.08.2019 (обновлено: 17:23 21.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУченик во время обеда в столовой
Ученик во время обеда в столовой
© РИА Новости / Алексей Куденко
Ученик во время обеда в столовой. Архивное фото
ЯКУТСК, 21 авг – РИА Новости. Горячим питанием в школах Якутии обеспечены 98% детей, при этом глава республики поручил правительству увеличить норматив расходов на питание детей из малоимущих семей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
В среду глава Якутии Айсен Николаев выступил на ежегодном августовском совещании работников образования и науки и обозначил ряд ключевых задач, касающихся развития среднего образования в Якутии.
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"Сегодня одноразовым горячим питанием в школах республики обеспечиваются 98% детей. Однако действующий норматив расходов на питание детей из малоимущих семей составляет в день 31,5 рубля, за Полярным кругом – 35,5 рубля. При этом сегодня почти 62 тысячи учащихся – это дети из малоимущих многодетных семей. Глава Якутии поручил кабинету министров при планировании бюджетных расходов на 2020 год увеличить нормативы на школьное питание детей из малоимущих семей", - рассказали в пресс-службе.
Николаев отметил, что необходимо помочь родителям обеспечить каждого ребенка качественным питанием в школе.
"Здоровье ребенка – это ключевой фактор его интеллектуального развития и творческого успеха. А для властей всех уровней, учреждений образования и родителей – важнейшая задача и ответственность", – сказал он.
Дмитрий Артюхов
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯмало-Ненецкий АООбщество
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