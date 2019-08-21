В Якутии 98% школьников обеспечили горячим питанием

ЯКУТСК, 21 авг – РИА Новости. Горячим питанием в школах Якутии обеспечены 98% детей, при этом глава республики поручил правительству увеличить норматив расходов на питание детей из малоимущих семей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В среду глава Якутии Айсен Николаев выступил на ежегодном августовском совещании работников образования и науки и обозначил ряд ключевых задач, касающихся развития среднего образования в Якутии.

"Сегодня одноразовым горячим питанием в школах республики обеспечиваются 98% детей. Однако действующий норматив расходов на питание детей из малоимущих семей составляет в день 31,5 рубля, за Полярным кругом – 35,5 рубля. При этом сегодня почти 62 тысячи учащихся – это дети из малоимущих многодетных семей. Глава Якутии поручил кабинету министров при планировании бюджетных расходов на 2020 год увеличить нормативы на школьное питание детей из малоимущих семей", - рассказали в пресс-службе.

Николаев отметил, что необходимо помочь родителям обеспечить каждого ребенка качественным питанием в школе.