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РИА Новости

В Академии художеств мецената Абрамова назвали великим человеком

15:15 21.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОснователь Музея русской иконы Михаил Абрамов
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов был одним из ярчайших современных культурных деятелей, его работа по популяризации древнерусского искусства за рубежом впечатляла, заявили в Российской академии художеств (РАХ).
Ранее бывший сотрудник Музея русской иконы Сергей Брюн сообщил РИА Новости, что основатель музея, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции. В марте этого года Абрамов удостоился звания почетного члена РАХ за большой вклад в сохранение и развитие русского искусства и культуры.
"С глубоким прискорбием президент, президиум Российской академии художеств и сотрудники Института теории и истории изобразительных искусств РАХ узнали о трагической гибели великого человека, мецената, почетного члена академии Михаила Абрамова. Эта трагедия произвела на всех ошеломляющее впечатление, ведь Михаил Юрьевич являлся в последние годы одним из самых ярких людей на культурной арене Москвы и России, настоящим меценатом", - говорится в заявлении.
Отмечается, что основанный Абрамовым Музей русской иконы стал партнером многих российских музеев, "планомерно показывая шедевры провинциальных коллекций в Москве, а подчас помогая им возвращать похищенные произведения искусства из-за рубежа". "Не менее впечатляющей была деятельность Михаила Юрьевича по популяризации древнерусского искусства за рубежом", - отметили в РАХ.
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
Вчера, 13:24РИА Новости
Биография Михаила Абрамова
В академии выразили соболезнования родным и близким мецената, а также сотрудникам музея, отметив, что скорбят о потере "прекрасного, щедрого, увлеченного своим делом человека, который отчетливо понимал, что никакой бизнес не может существовать без связи с культурой, и который так много сделал для того, чтобы эту истину осознали окружающие".
Вертолет с тремя людьми на борту упал 20 августа возле острова Порос в Греции после того, как задел провода линии электропередачи. По данным греческих СМИ, при крушении погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин. Вертолет Agusta A109, принадлежавший компании I fly, вылетел из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса и совершил посадку в районе Галата, где забрал двух пассажиров. Точные причины крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий.
Музей русской иконы был создан по инициативе предпринимателя и мецената Михаила Абрамова. Это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, официально преобразованная в общедоступный музей, статус которого подтвержден включением его в международную организацию IСOM (International Council of Museums) и Союз музеев России.
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Музей русской иконыМихаил АбрамовРоссийская академия художествГрецияРоссияОбщество
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