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РИА Новости

Малькевич рассказал, какой выкуп за задержанных россиян требовали в Ливии

15:14 21.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Начальство ливийской тюрьмы, где содержатся сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, требовало в обмен на их свободу от России поставки оружия, сообщил глава организации Александр Малькевич.
"Они высоко их оценили, видимо, как сотрудников общественной организации, и за их свободу требовали не денежный выкуп, как они это обычно делают, а поставки оружия и особого отношения со стороны России", - сказал он РИА Новости.
Ранее Малькевич в своем Telegram-канале, что для сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, задержанных в Ливии, с пятой попытки нашли юриста.
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В начале июля Малькевич сообщил о задержании в Ливии двух сотрудников Фонда, в том числе социолога Максима Шугалея. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники Фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур ранее сообщил РИА Новости, что двух россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва предпринимает шаги по прояснению причин задержания в Ливии двух россиян. МИД России и посольство РФ в Ливии находятся в контакте с властями в Триполи и прорабатывают меры по оказанию задержанным гражданам необходимой консульской помощи.
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