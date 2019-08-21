Малькевич рассказал, какой выкуп за задержанных россиян требовали в Ливии

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Начальство ливийской тюрьмы, где содержатся сотрудники Фонда защиты национальных ценностей, требовало в обмен на их свободу от России поставки оружия, сообщил глава организации Александр Малькевич.

"Они высоко их оценили, видимо, как сотрудников общественной организации, и за их свободу требовали не денежный выкуп, как они это обычно делают, а поставки оружия и особого отношения со стороны России", - сказал он РИА Новости.

Ранее Малькевич в своем Telegram-канале, что для сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, задержанных в Ливии, с пятой попытки нашли юриста.

В начале июля Малькевич сообщил о задержании в Ливии двух сотрудников Фонда, в том числе социолога Максима Шугалея. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники Фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".